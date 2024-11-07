WTA Finals-2024: Свентек с разгромом россиянки на смену приблизила полуфинал соревнований
Полька Ига Свентек уверенно обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину на групповом этапе Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Последняя экстренно заменила американку Джессику Пегулу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
WTA Finals Riyadh, "оранжевая" группа
Свентек – Касаткина – 2:0 (6:1, 6:0)
Экс-первая ракетка мира потратила на победу над нейтральной россиянкой всего 53 минуты. Стартовала Свентек из пяти выигранных геймов подряд. Лишь в шестом Касаткина сумела размочить счет, но уже в следующем польская теннисистка реализовала сетбол.
Еще меньше российская спортсменка сопротивлялась во второй партии. В этот раз она не смогла взять ни одного пункта. Как следствие, Свентек с тремя брейками и 75% выигранных очков на первых подачах повесила Касаткиной "баранку".
С двумя победами в активе полячка обострила борьбу за место в 1/2 финала соревнований. Теперь она будет болеть за американку Гауфф в противостоянии с чешской теннисисткой Крейчиковой. Третья победа представительницы США гарантированно выведет Свентек в полуфинал.
Как Ига Свентек играла на WTA Finals
Польская теннисистка в четвертый раз подряд приехала на Итоговый турнир. Дебют пришелся на сезон-2021, когда она вылетела на групповом этапе с двумя поражениями в пассиве.
Год спустя Свентек вышла в полуфинал, где в трех сетах уступила белоруске Соболенко. Правда, она проиграла финал соревнований французской теннисистке Гарсии.
Наконец в прошлом году полячка триумфовала в турнире, выиграв все 5 матчей. В финале она одолела Пегулу (6:1, 6:0).
К слову, накануне Людмила Киченок бесславно вылетела в парном разряде WTA Finals.
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