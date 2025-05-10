WTA 1000 в Риме: Свитолина намучилась с 90-й ракеткой мира и вышла на обидчицу Свёнтек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

WTA 1000, Рим, 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) - Хейли Баптист (США) - 6:4, 3:6, 6:4

Кто такая Хейли Баптист

После непростой победы в предыдущем круге над испанкой Джессикой Бусас Манейро (6:4, 7:6), Свитолина провела еще более тяжелую встречу с 16-й ракеткой Соединенных Штатов, и 90-й в мире Баптист.

23-летнюю американку можно считать неплохим середняком мирового тенниса. В Риме ей пришлось начать с квалификации, а в основной сетке она сумела пройти двух "нейтралок" - Анну Блинкову (7:6, 6:4) и Людмилу Самсонову (6:3, 2:6, 6:4).

Соперницы проводили на корте первый очный поединок.

Как прошла игра

В первой партии украинка проиграла гейм на подаче соперницы, а затем отдала и свои мячи - 0:2. Впоследствии собралась и на своей подаче больше не ошибалась, зато сделала два брейка. Это и стало решающим в сете - 6:4.

Во второй - для отечественной теннисистки все складывалось ужасно: 0:5 - с двумя проигранными подачами. Свитолиной удалось отыграть одну и сократить отставание до 3:5. Однако, сет завершился в пользу американки - 3:6.

В решающей партии были качели и нервы. Украинка взяла восьмой гейм на подаче Баптист (5:3). В следующем, на своих мячах, имела пять матч-болов, но умудрилась проиграть. Однако снова уверенно сыграла на чужой подаче (40:15) и закрыла матч, который длился 2 часа и 32 минуты.

Свитолина в шестой раз вышла в 1/8 финала турнира WTA в Риме. В 2017 и 2018 годах она становилась победительницей соревнований.

С кем Свитолина будет играть дальше

Следующей соперницей лидера украинского тенниса станет еще одна американка - 29-я ракетка мира Даниэль Коллинз.

В 1/16 финала она одолела прошлогоднюю чемпионку Рима, вторую в мировом рейтинге - Игу Свёнтек из Польши (6:1, 7:5). Это была шестая победа американки над представительницей топ-5 рейтинга.