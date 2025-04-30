WTA 1000 у Мадриді: Світоліна та Костюк можуть зустрітися в півфіналі

За турнірною сіткою шляхи українок сходяться за крок до фіналу. Але туди ще треба потрапити, здолавши чвертьфінальні бар'єри.

Як українки зіграли в 1/8-й

Світоліна напередодні в двох сетах переграла Марію Саккарі з Греції, продовживши свою переможну серію.

Еліна зіграє 22-й чвертьфінал на турнірах WTA 1000, зокрема п'ятий на ґрунті. Також це буде перший чвертьфінал на змаганнях такого рівня на цьому покритті з 2021 року. Крім того, українка вперше в кар'єрі виступить у чвертьфіналі турніру в Мадриді.

Костюк у вечірній сесії 29 квітня зустрічалась з "нейтральною" росіянкою Анастасією Потаповою. За грою українка не мала особливих проблем. Але в п'ятому геймі другої партії, за рахунку 4:0 на свою користь, упала і зчесала коліно. Знадобилося близько 10 хвилин медичного тайм-ауту, щоб зупинити кров. Поєдинок Марта завершила на свою користь у двох сетах – 6:3, 6:2.

Друга ракетка України проведе третій чвертьфінал на змаганнях WTA 1000, зокрема перший на ґрунтовому покритті.

З ким Світоліна і Костюк зустрінуться в чвертьфіналі: прогнози

У чвертьфіналі Світоліна зійдеться з єдиною несіяною суперницею на цій стадії – японкою Моюкою Утідзімою (№54 WTA). Раніше тенісистки зустрічалися лише одного разу – на Олімпіаді-2024, де українка впевнено перемогла з рахунком 6:2, 6:1.

А от суперницею Костюк стане перша ракетка світу – "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко. До цього спортсменки провели між собою два матчі, й обидва завершилися на користь білоруської спортсменки.

В інших парах 1/4 фіналу чотири тенісистки з топ-10 WTA змагатимуться між собою. Чинна чемпіонка US Open – американка Коко Гофф (№4 WTA) зіграє з "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою (№7 WTA). А переможниця минулорічного турніру в Мадриді – полька Іга Свьонтек (№2 WTA) зустрінеться з володаркою титулу Australian Open-2025 – американкою Медісон Кіз (№5 WTA).

Світоліна вийде на корт 30 квітня не раніше 17:30 за Києвом. Поєдинок Костюк розпочнеться після 21:00.

У парі Світоліна – Утідзіма явною фавориткою є перша ракетка України. Ставки на її перемогу приймають з коефіцієнтом – 1,28. Тоді як показник на перемогу японки – 3,68.

З Костюк ситуація протилежна. В її успіх у протистоянні з Соболенко зовсім не вірять (коефіцієнт на перемогу – 4,30). Успіх білоруски оцінюється – в 1,22.