WTA 1000 в Мадриде: Свитолина и Костюк могут встретиться в полуфинале

По турнирной сетке пути украинок сходятся в шаге от финала. Но туда еще надо попасть, преодолев четвертьфинальные барьеры.

Как украинки сыграли в 1/8-й

Свитолина накануне в двух сетах переиграла Марию Саккари из Греции, продолжив свою победную серию.

Элина сыграет 22-й четвертьфинал на турнирах WTA 1000, в том числе пятый на грунте. Также это будет первый четвертьфинал на соревнованиях такого уровня на этом покрытии с 2021 года. Кроме того, украинка впервые в карьере выступит в четвертьфинале турнира в Мадриде.

Костюк в вечерней сессии 29 апреля встречалась с "нейтральной" россиянкой Анастасией Потаповой. По игре украинка не имела особых проблем. Но в пятом гейме второй партии, при счете 4:0 в свою пользу, упала и счесала колено. Понадобилось около 10 минут медицинского тайм-аута, чтобы остановить кровь. Поединок Марта завершила в свою пользу в двух сетах - 6:3, 6:2.

Вторая ракетка Украины проведет третий четвертьфинал на соревнованиях WTA 1000, в том числе первый на грунтовом покрытии.

С кем Свитолина и Костюк встретятся в четвертьфинале: прогнозы

В четвертьфинале Свитолина сойдется с единственной несеяной соперницей на этой стадии - японкой Моюкой Утидзимой (№54 WTA). Ранее теннисистки встречались лишь однажды - на Олимпиаде-2024, где украинка уверенно победила со счетом 6:2, 6:1.

А вот соперницей Костюк станет первая ракетка мира - "нейтральная" белоруска Арина Соболенко. До этого спортсменки провели между собой два матча, и оба завершились в пользу белорусской спортсменки.

В других парах 1/4 финала четыре теннисистки из топ-10 WTA будут соревноваться между собой. Действующая чемпионка US Open - американка Коко Гофф (№4 WTA) сыграет с "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой (№7 WTA). А победительница прошлогоднего турнира в Мадриде - полька Ига Свёнтек (№2 WTA) встретится с обладательницей титула Australian Open-2025 - американкой Мэдисон Киз (№5 WTA).

Свитолина выйдет на корт 30 апреля не раньше 17:30 по Киеву. Поединок Костюк начнется после 21:00.

В паре Свитолина - Утидзима явной фавориткой является первая ракетка Украины. Ставки на ее победу принимают с коэффициентом - 1,28. Тогда как показатель на победу японки - 3,68.

С Костюк ситуация противоположная. В ее успех в противостоянии с Соболенко совсем не верят (коэффициент на победу - 4,30). Успех белоруски оценивается - в 1,22.