WTA 1000 у Дубаї: Ястремська розбила росіянку, Світоліна с героїчними порятунками залишає турнір

Друга та третя ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська провели матчі другого кола на турнірі WTA 1000 у Дубаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання .

WTA 1000, Дубай, одиночний розряд, 2-ге коло

Даяна Ястремська – Анастасія Потапова – 6:2, 6:3

Еліна Світоліна – Клара Таусон – 6:7, 6:3, 6:7

Злива, яка протягом дня поливала Дубай, повністю заплутала початковий розклад матчів. Так українки Ястресмська і Світоліна повинні були почати свої зустрічі об 11:00 та 12:00 за Києвом відповідно. Проте ігри затягнулися до самого вечора.

Спочатку на корт вийшла Ястремська. 48-ма в світі вона грала проти 33-ї ракетки – "нейтральної" росіянки Потапової. Це була четверта очна зустріч тенісисток. Рахунок був нічийним – 2:2.

Цього разу українка доволі легко розібралася з суперницею. В першому сеті відірвалася вже на початку (3:0, 4:1) і спокійно довела справу до перемоги. В другій партії рівність спостерігалась до шостого гейму – 3:3. А потім Ястремська забрала три поспіль. Для загальної перемоги знадобилась 1 година та 19 хвилин.

Зовсім іншим поєдинок був у Світоліної. 24-та в рейтингу WTA вона грала проти 36-ї у світі данки Таусон. Це була друга зустріч тенісисток, обидві попередні виграла скандинавка.

У першому сеті українка захопила лідерство (4:2), але дозволила суперниці себе наздогнати. Гра перейшла в тай-брейк, там Світоліна поступалась – 2:6, втім відіграла три сетболи. Але четвертий не змогла – 5:7.

Коли у другій партії данка повела – 3:0, здалося для Світоліної все закінчилось. Але українка героїчно перевернула партію та виграла шість геймів поспіль – 6:3.

У вирішальному сеті Світоліна знову "горіла" – 1:3, 2:4. 3:5. Але, зціпивши зуби, продовжувала боротьбу. Наприкінці навіть повела в рахунку – 6:5. Але дозволила Тусон перевести партію в тай-брейк. У короткому геймі знову відпустила суперницю (1:4) і майже наздогнала (4:6). Проте чергового порятунку не відбулося.

Таким чином, з чотирьох українок, які стартували в Дубаї (Костюк, Світоліна, Ястремська, Калініна), у грі залишилась тільки одна – Ястремська. У третьому колі на неї чекає грізна суперниця – друга ракетка світу Іга Свьонтек з Польщі.