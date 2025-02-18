Костюк поступилась американці в 9-годинному марафоні на "тисячнику" в Дубаї

WTA 1000, Дубай, одиночний розряд, 2-ге коло

Марта Костюк – Софія Кенін (США) – 7:5, 6:7, 6:7

Костюк, що в посідає в рейтингу WTA 21-шу сходинку, грала з 56-ю ракеткою світу – американкою Кенін. Нетопова позиція американки в рейтингу не повинна вводити вболівальників у оману. Для тих, хто не в курсі: Кенін – переможниця Australian Open 2020 року, фіналістка "Ролан Гаррос" того ж сезону та екс-четверта ракетка світу. Останнім часом результати 26-річної тенісистки впали, але досвід з майстерністю нікуди не ділись. Костюк зустрілась з Кенін вперше.

Поєдинок розпочався о 10:30 за Києвом, а закінчився майже о 20-й годині. Він двічі переривався через дощ, причому друга пауза тривала декілька годин. Звичайно, у ці вікна спортсменки мали змогу перепочити, але уявіть наскільки психологічно вимотувала їх ця невизначеність.

Тим більше, що на корті все було теж дуже непросто – справжню битву показали нам суперниці.

У першій партії Костюк та Кенін йшли нога в ногу. Українка трохи відірвалась у четвертому геймі, зробивши брейк (3:1), але одразу віддала свою подачу. Так опонентки дійшли до рахунку – 5:5. І саме тоді матч перервали вперше. Перепочинок пішов на користь українці. Після повернення вона впевнено взяла свою подачу (40:15), а потів виграла сет на м'ячах американки.

Після цього дощ у Дубаї зарядив знову і тенісистки чекали декілька годин, щоб поновити протистояння в другому сеті. А боротьба в ньому видалася ще більш запеклою. Знову рівність, суперниці обнімяниля брейками, а так – стабільно грали кожна на своїй подачі. Рахунок дійшов до нічиєї – 6:6. Після чого партія перейшла в тай-брейк. Тут теж ніхто не бажав поступатися: американка оформила перемогу лише у 16-му геймі – 9:7.

Вирішальний сет не відрізнявся від двох попередніх. Справа знову дійшла до тай-брейку, де більш вдало зіграла американка - 7:5.