WTA 1000 в Дубае: Ястремская разбила россиянку, Свитолина с героическими спасениями покидает турнир

Вторая и третья ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская провели матчи второго круга на турнире WTA 1000 в Дубае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования .

WTA 1000, Дубай, одиночный разряд, 2-й круг

Даяна Ястремская - Анастасия Потапова - 6:2, 6:3

Элина Свитолина - Клара Таусон - 6:7, 6:3, 6:7

Ливень, который в течение дня поливал Дубай, полностью запутала изначальное расписание матчей. Так украинки Ястресмская и Свитолина должны были начать свои встречи в 11:00 и 12:00 по Киеву соответственно. Однако игры затянулись до самого вечера.

Сначала на корт вышла Ястремская. 48-я в мире она играла против 33-й ракетки - "нейтральной" россиянки Потаповой. Это была четвертая очная встреча теннисисток. Счет был ничейным - 2:2.

На этот раз украинка довольно легко разобралась с соперницей. В первом сете оторвалась уже в начале (3:0, 4:1) и спокойно довела дело до победы. Во второй партии равенство наблюдалось до шестого гейма - 3:3. А потом Ястремская забрала три подряд. Для общей победы понадобился 1 час и 19 минут.

Совсем другим поединок был у Свитолиной. 24-я в рейтинге WTA она играла против 36-й в мире датчанки Таусон. Это была вторая встреча теннисисток, обе предыдущие выиграла скандинавка.

В первом сете украинка захватила лидерство (4:2), но позволила сопернице себя догнать. Игра перешла в тай-брейк, там Свитолина уступала - 2:6, но отыграла три сетбола. Четвертый, увы, не смогла - 5:7.

Когда во второй партии датчанка повела - 3:0, показалось для Свитолиной все закончилось. Но украинка героически перевернула партию и выиграла шесть геймов подряд - 6:3.

В решающем сете Свитолина снова "горела" - 1:3, 2:4. 3:5. Но, стиснув зубы, продолжала борьбу. В конце даже повела в счете - 6:5. Но позволила Тусон перевести партию в тай-брейк. В коротком гейме снова отпустила соперницу (1:4) и почти догнала (4:6). Однако очередного спасения не произошло.

Таким образом, из четырех украинок, которые стартовали в Дубае (Костюк, Свитолина, Ястремская, Калинина), в игре осталась только одна - Ястремская. В третьем круге ее ждет грозная соперница - вторая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.