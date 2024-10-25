WSJ заявив, що Маск і Путін два роки ведуть таємні розмови. В Україні відреагували

Кілька чинних та колишніх офіційних осіб зі США, Європи та Росії підтвердили виданню, що теми розмов Маска та Путіна стосуються геополітики та геополітичних проблем, бізнесу і особистих справ.

За словами джерел WSJ, Путін попросив Маска не активовувати інтернет Starlink на Тайвані, щоб зробити послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну.

Видання зазначає, що мільярдер цього року став активним прихильником кампанії Дональда Трампа. У разі перемоги останнього на виборах він міг би знайти місце Маску в його адміністрації. У той час, як США та союзники намагалися ізолювати Путіна, діалог Маска може сигналізувати про відновлення взаємодії з російським диктатором та бажання Трампа укласти угоду, зокрема і щодо України.

Контакти Маска з Путіним викликали занепокоєння в адміністрації Джо Байдена. Тим паче що мільярдер налагодив "глибокі зв’язки з американськими військовими та розвідувальними службами". Він може бути обізнаний про деякі чутливі космічні програми.

Як нагадує WSJ, Маск давно захоплюється Росією та її космічною і ракетною програмами. Він їздив у Москву для закупівлі ракет, хоча угода зірвалася.

На думку авторів, розмови Маска з Путіним також свідчать про те, що американський підприємець хоче "заглиблюватися в геополітику". Маск уже кілька разів зустрічався та обговорював політичні справи з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм, а також з колишнім президентом Бразилії Жаїром Болсонару.

За даними джерел, Ілон Маск спілкується не лише з диктатором, але й топ-чиновниками Росії. Одним із його співрозмовників був Сергій Кирієнко, якого називають "куратором" окупованих регіонів України.

Також WSJ додає, що обмеження на застосування Starlink українськими військовими збіглося в часі "з публічним і приватним тиском з боку Кремля" на Маска.

Реакція України

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на матеріал The Wall Street Journal.

"Погано, що Маск спілкувався з Путіним і закриває очі на використання Росією контрабандних Starlink", - зазначив він.

На думку Коваленка, також поганим є те, що Маск спілкується з Кирієнком, який відповідає за пропаганду проти України, в тому числі і на Заході. За його словами, Х (Twitter) - окрім телебачення, є основним інструментом російської пропаганди на Заході та Близькому Сході.