WSJ заявил, что Маск и Путин два года ведут тайные разговоры. В Украине отреагировали

Несколько действующих и бывших официальных лиц из США, Европы и России подтвердили, что темы разговоров Маска и Путина касаются геополитики и геополитических проблем, бизнеса и личных дел.

По словам источников WSJ, Путин попросил Маска не активировать интернет Starlink на Тайване, чтобы оказать услугу китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Издание отмечает, что миллиардер в этом году стал активным поклонником кампании Дональда Трампа. В случае победы последнего на выборах он мог бы найти место Маску в его администрации. В то время как США и союзники пытались изолировать Путина, диалог Маска может сигнализировать о возобновлении взаимодействия с российским диктатором и желании Трампа заключить соглашение, в том числе и по Украине.

Контакты Маска с Путиным вызвали беспокойство у администрации Джо Байдена. Тем более, что миллиардер наладил "глубокие связи с американскими военными и разведывательными службами". Он может быть осведомлен о некоторых чувствительных космических программах.

Как напоминает WSJ, Маск давно восхищается Россией и ее космической и ракетной программами. Он ездил в Москву для закупки ракет, хотя сделка сорвалась.

По мнению авторов, разговоры Маска с Путиным также свидетельствуют о том, что американский предприниматель хочет "углубляться в геополитику". Маск уже несколько раз встречался и обсуждал политические дела с президентом Аргентины Хавьером Милеем, а также бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

По данным источников, Илон Маск общается не только с диктатором, но и с топ-чиновниками России. Одним из его собеседников был Сергей Кириенко, которого называют куратором оккупированных регионов Украины.

Также WSJ добавляет, что ограничение на применение Starlink украинскими военными совпало по времени "с публичным и частным давлением со стороны Кремля" на Маска.

Реакция Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на материал The Wall Street Journal.

"Плохо, что Маск общался с Путиным и закрывает глаза на использование Россией контрабандных Starlink", - отметил он.

По мнению Коваленко, также плохо то, что Маск общается с Кириенко, который отвечает за пропаганду против Украины, в том числе и на Западе. По его словам, Х (Twitter) - помимо телевидения, является основным инструментом российской пропаганды на Западе и Ближнем Востоке.