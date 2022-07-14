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WSJ раскрыла детали переговоров в Стамбуле по экспорту украинского зерна

Фото: в Стамбуле договорились о деблокаде трех портов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Представители Украины, ООН, РФ и Турции во время переговоров в Стамбуле договорились о деблокаде трех украинских портов. Корабли будут проверять турецкие военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Стороны согласовали механизм экспорта зерна. Его будут вывозить из трех портов в конвоях в сопровождении украинских кораблей. На маршрутах будет действовать режим прекращения огня, частично проведут разминирование.

По данным СМИ, Военно-морские силы Турции будут проверять пустые суда, которые будут возвращаться в Украину, поскольку Россия боится "транспортировки западной оружия морем".

Также в Стамбуле ООН создаст командно-контрольный центр для мониторинга уровня угрозы для судов.

WSJ утверждает, что сторонам остается согласовать технические детали, в частности разминирование портов. Однако в то же время источники указывают, что говорить о подписании договоренностей рано.

"Самое главное то, что нам все еще нужен зеленый свет от Путина", - сказал один из собеседников.

По данным Forbes, в Турции стороны договорились о деблокаде портов в Одессе, Черноморске и порта "Южный".

Напомним, что вчера в Стамбуле прошли переговоры по "зерновому коридору".

По словам Владимира Зеленского заявил, что детали о возобновлении экспорта Украина планирует обсудить с ООН в ближайшие дни.

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