WSJ раскрыла детали переговоров в Стамбуле по экспорту украинского зерна

Представители Украины, ООН, РФ и Турции во время переговоров в Стамбуле договорились о деблокаде трех украинских портов. Корабли будут проверять турецкие военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Wall Street Journal.
Стороны согласовали механизм экспорта зерна. Его будут вывозить из трех портов в конвоях в сопровождении украинских кораблей. На маршрутах будет действовать режим прекращения огня, частично проведут разминирование.
По данным СМИ, Военно-морские силы Турции будут проверять пустые суда, которые будут возвращаться в Украину, поскольку Россия боится "транспортировки западной оружия морем".
Также в Стамбуле ООН создаст командно-контрольный центр для мониторинга уровня угрозы для судов.
WSJ утверждает, что сторонам остается согласовать технические детали, в частности разминирование портов. Однако в то же время источники указывают, что говорить о подписании договоренностей рано.
"Самое главное то, что нам все еще нужен зеленый свет от Путина", - сказал один из собеседников.
По данным Forbes, в Турции стороны договорились о деблокаде портов в Одессе, Черноморске и порта "Южный".
Напомним, что вчера в Стамбуле прошли переговоры по "зерновому коридору".
По словам Владимира Зеленского заявил, что детали о возобновлении экспорта Украина планирует обсудить с ООН в ближайшие дни.
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