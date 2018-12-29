WP сообщила о получении Ле Пен денег от россиян, которые имеют влияние в Украине

Фото: Марин Ле Пен (flickr.comEuropean Parliament)

Лидер французского "Национального фронта" получила деньги на выборы от российского бизнесмена Бабакова

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен перед выборами получила деньги от российских бизнесменов, которые также имеют влияние и в Украине. Об этом узнали журналисты The Washington Post, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В частности, в статье от 27 декабря издание рассказывает, что в сделке с российской стороны приняли участие Александр Бабаков, который является одним из основных представителей интересов России в Украине и владеет 11 из 24 украинских облэнерго, а также Геннадий Тимченко - основной подрядчик проекта "Северный поток 2".

Известно, Бабаков помог марин Ле Пен получить деньги перед выборами. Он, в частности, предложил французскому политику взять кредит через "Первый чешско-российских банк", который в то время контролировал Геннадий Тимченко.

"Национальный фронт" получил деньги от "Первого чешско-российского банка" в 2014 году под 6%, о чем стало известно благодаря публикации французского журналиста. В 2016 году банк признали неплатежеспособным.

Также установлено, что за шесть дней до введения временной администрации в банк, кредит партии Ле Пен был продан непрозрачной российской компании, а в конце 2016 года кредит продали российской компании со зв'связями с военными - "Авиазапчасть".

Среди клиентов "Авиазапчасти", в частности фигурируют сирийские военно-воздушные силы. Именно их организации по защите прав человека подозревают в совершении нападений на гражданских на выполнение приказов президента Сирии Башара Асада.

На сегодня передачу кредита от банка оспаривает и российское учреждение по страхованию депозитов. Пока этот процесс продолжается, французская партия платит за кредит на счет российского нотариуса. Известно, что ему казначей партии Ле Пен высылает около 165 тыс. долларов США каждые несколько месяцев.

"Для нас было немного странно, что кредит передали компании, которая продает оборудование для самолетов", - сказал казначей партии Сен Жюст.

Отвечая на вопрос, имеет ли "Авиазапчасть" связь с российской военной разведкой, Сен Жюст отметил: "В России они все - бывшие члены КГБ".

Напомним, недавно министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обвинил лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен в столкновениях между митингующими и полицией, которые произошли вблизи Елисейского дворца.