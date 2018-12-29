WP повідомила про отримання Ле Пен грошей від росіян, які мають вплив в Україні

Фото: Марін Ле Пен (flickr.comEuropean Parliament)

Лідерка французького "Національного фронту" отримала гроші на вибори від російського бізнесмена Бабакова

Лідерка французького "Національного фронту" Марін Ле Пен перед виборами отримала гроші від російських бізнесменів, котрі також мають вплив і в Україні. Про це дізнались журналісти The Washington Post, передає РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Зокрема, у статті від 27 грудня видання розповідає, що в оборудці з російської сторони взяли участь Олександр Бабаков, який є одним з основних представників інтересів Росії в Україні і володіє 11 за 24 українських обленерго, а також Геннадій Тимченко - основний підрядник проекту "Північний потік 2".

Зокрема, Бабаков допоміг Ле Пен отримати гроші перед виборами. Він, зокрема, запропонував французькому політику взяти кредит через "Перший чесько-російських банк", який на той час контролював Геннадій Тимченко.

"Національний фронт" отримав гроші від "Першого чесько-російського банку" в 2014 році під 6%, про що стало відомо завдяки публікації французького журналіста. В 2016 році банк визнали неплатоспроможним.

Також встановлено, що за шість днів до введення тимчасової адміністрації в банк, кредит партії Ле Пен було продано непрозорій російській компанії, а наприкінці 2016 року кредит продали російській компаній зі зв'язками з військовими - "Авіазапчасть".

Серед клієнтів "Авіазапчасті", зокрема фігурують сирійські військово-повітряні сили. Саме їх організації з захисту прав людини підозрюють у вчиненні нападів на цивільних на виконання наказів президента Сирії Башара Асада.

На сьогодні передачу кредиту від банку оскаржує і російська установа зі страхування депозитів. Поки цей процес триває, французька партія сплачує за кредит на рахунок російського нотаріуса. Відомо, що йому казначей партії Ле Пен висилає біля 165 тис. доларів США кожні кілька місяців.

"Для нас було трохи дивно, що кредит передали компанії, яка продає устаткування для літаків", - сказав казначей партії Сен Жюст.

Відповідаючи на питання, чи має "Авіазапчасть" зв'язок з російською військовою розвідкою, Сен Жюст відзначив: "В Росії вони всі - колишні члени КДБ".

Нагадаємо, нещодавно міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер звинуватив лідера ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен у сутичках між протестувальниками та поліцією, які сталися поблизу Єлисейського палацу.