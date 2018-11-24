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Власти Франции обвинили Ле Пен в беспорядках возле Елисейского дворца

Новости » Политика    24.11.2018 - 19:36
Власти Франции обвинили Ле Пен в беспорядках возле Елисейского дворца
Фото: протест во Франции (twitter.com/CBSNews)

Ле Пен обвинения отвергает

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обвинил в столкновениях между протестующими и полицией, которые произошли вблизи Елисейского дворца, лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам Кастанера, правоохранители столкнулись с группой агрессивных протестующих, которые отреагировали на призыв Ле Пен штурмовать государственные учреждения.

Отмечается, что сама Ле Пен подобные обвинения отвергает, и заявила, что никогда не призывала к насилию. По ее словам, французские власти пытаются сбросить на нее всю ответственность.

Кроме того, Катнастер добавил, что в субботу, 24 ноября, на протесты против повышения цен на горючее по всей Франции вышли почти 23 тыс. человек, по сравнению с 124 тыс. в прошлую субботу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже французская полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, протестующих против повышения цен на топливо, которые пытались прорвать кордон правоохранителей вблизи Елисейского дворца.

Ранее РБК-Украина писало, что в ходе протестов против повышения цен на топливо во Франции в результате аварии погиб мотоциклист.

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