World Boxing вперше проведе чемпіонат світу: як це вплине на Олімпійські ігри

Турнір відбудеться у вересні 2025 року в англійському Ліверпулі. На ньому одночасно відбуватимуться змагання серед чоловіків та жінок у десяти вагових категоріях.

Фото: Офіційний постер ЧС-2025 від World Boxing (worldboxing.org)

World Boxing було створено лише навесні 2023 року. Організація претендує на колись панівний статус Міжнародної боксерської організації (IBA). Зокрема, прагне визнання Міжнародним олімпійським комітетом з отриманням права на проведення боксерських змагань на Олімпіадах.

Щоправда, до World Boxing наразі входять лише 44 федерації з п'яти континентів. Натомість IBA на своєму сайті зазначає у списку членів 192 національні організації, включно з Федерацією боксу України. Водночас у ньому фігурують США, що минулого року оголосили про свій вихід зі складу IBA.

До речі, свої чемпіонати світу (окремі серед чоловіків та жінок) на 2025 рік IBA також запланувала. Чоловічий турнір має відбутися у сербському Белграді, жіночий – у казахстанській Астані.

World Boxing, IBA та Олімпіада-2028: як це пов'язано

IBA, що історично опікувалася аматорським боксом на Олімпійських іграх, була відсторонення від організаторської ролі на Іграх у 2019 році. А в 2023-му її остаточно позбавили членства в Міжнародному олімпійському комітеті.

Підставою стали звинувачення IBA у фінансових, суддівських та етичних проблемах. Внаслідок цього МОК самостійно займався організацією відбору та проведенням боксерських змагань у Токіо-2020 та Парижі-2024.

А от змагання з боксу на наступних Іграх у Лос-Анджелесі-2028 опинилися під загрозою. МОК заявив, що бокс можуть виключити з програми Олімпіади-2028, якщо не буде організована нова загальновизнана керівна федерація. Саме на цю роль претендує World Boxing.

Фото: Умар Кремльов переніс діяльність IBA зі Швейцарії до Росії (iba.sport)

IBA стала чи не першою з перших міжнародних федерацій, що зняли санкції з представників Росії та Білорусі. Вже у жовтні 2022 року організація повернула спортсменів країн до змагань з власними прапорами та виконанням гімнів під час нагородження, назвавши це "політичним нейтралітетом".

Зазначимо, що IBA з 2020 року очолює росіянин Умар Кремльов, якого пов'язують з президентом РФ Путіним. Він переніс більшу частину діяльності федерації зі Швейцарії до Росії. Єдиним офіційним спонсором IBA залишається російська корпорація "Газпром".