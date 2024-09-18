World Boxing впервые проведет чемпионат мира: как это повлияет на Олимпийские игры

Турнир состоится в сентябре 2025 года в английском Ливерпуле. На нем будут одновременно соревноваться среди мужчин и женщин в десяти весовых категориях.

Фото: Официальный постер ЧМ-2025 от World Boxing (worldboxing.org)

World Boxing была создана только весной 2023 года. Организация претендует на прежнюю роль Международной боксерской организации (IBA). В частности, стремится к признанию Международным олимпийским комитетом с получением права на проведение боксерских соревнований на Олимпиадах.

Правда, в World Boxing в настоящее время входят только 44 федерации с пяти континентов. В свою очередь IBA на своем сайте отмечает в списке членов 192 национальных организации, включая Федерацию бокса Украины. В то же время в нем фигурируют США, которые в прошлом году объявили о своем выходе из состава IBA.

Кстати, свои чемпионаты мира (отдельно среди мужчин и женщин) на 2025 год IBA также планирует. Мужской турнир должен пройти в сербском Белграде, женский – в казахстанской Астане.

World Boxing, IBA и Олимпиада-2028: как это связано

IBA, которая исторически занималась любительским боксом на Олимпиадах, была отстранена от организаторской роли на Играх в 2019 году. А в 2023 году ее окончательно лишили членства в Международном олимпийском комитете.

Поводом стали обвинения IBA в финансовых, судейских и нравственных проблемах. В результате МОК самостоятельно занимался организацией отбора и проведением боксерских соревнований в Токио-2020 и Париже-2024.

Соревнования по боксу на следующих Играх в Лос-Анджелесе-2028 оказались под угрозой. МОК заявил, что бокс может быть исключен из программы Олимпиады-2028, если не будет организована новая общепризнанная руководящая федерация. Именно на эту роль претендует World Boxing.

Фото: Умар Кремлев перенес деятельность IBA из Швейцарии в Россию (iba.sport)

IBA стала едва ли не первой из первых международных федераций, снявших санкции с представителей России и Беларуси. Уже в октябре 2022 года организация вернула спортсменов стран в соревнования с собственными флагами и исполнением гимнов во время награждения, назвав это "политическим нейтралитетом".

Отметим, что IBA с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлев, связываемый с президентом РФ Путиным. Он перенес большую часть деятельности федерации из Швейцарии в Россию. Единственным официальным спонсором IBA остается российская корпорация "Газпром".