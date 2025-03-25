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World Athletics ухвалила рішення щодо росіян та білорусів

Нанкін, Вівторок 25 березня 2025 15:21
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World Athletics ухвалила рішення щодо росіян та білорусів Фото: Спортсмени двох країн залишаються повністю відстороненими (worldathletics.org)
Автор: Андрій Костенко

Рада Світової легкоатлетичної федерації (World Athletics) оприлюднила рішення стосовно повернення до змагань представників Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал організації.

Спортсмени двох країн залишаються повністю відстороненими від міжнародних змагань, включно з можливістю виступати під нейтральним прапором.

Як заявив президент World Athletics Себастьян Коу, санкції переглянуть лише за умови суттєвих змін у війні в Україні.

"Рада вважає поточні обмеження адекватними та не бачить підстав для їх послаблення чи посилення, якщо ситуація не зміниться або не буде досягнуто мирної угоди", – зазначив Коу.

У листопаді 2015 року World Athletics тимчасово позбавила членства Всеросійську федерацію легкої атлетики (ВФЛА) через допінг-скандали. Потім усунення ВФЛА неодноразово продовжувалося.

Санкції проти Росії та Білорусі набули чинності наприкінці лютого 2022 року – після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У березні 2023 року рада World Athletics погодилася відновити повноцінний статус ВФЛА, але продовжила відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від турнірів через російську агресію проти України.

У лютому цього року Коу, який балотувався на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету, заявляв про можливе повернення легкоатлетів із РФ та Білорусі до міжнародних змагань. Очільник World Athletics говорив, що це можливо лише після завершення бойових дій в Україні.

Раніше Магучіх взяла "бронзу" на ЧС у приміщенні з найгіршим результатом за два роки.

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