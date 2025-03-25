World Athletics приняла решение относительно россиян и белорусов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал организации .

Спортсмены двух стран остаются полностью отстраненными от международных соревнований, включая возможность выступать под нейтральным флагом.

Как заявил президент World Athletics Себастьян Коу, санкции пересмотрят только при условии существенных изменений в войне в Украине.

"Совет считает текущие ограничения адекватными и не видит оснований для их ослабления или усиления, если ситуация не изменится или не будет достигнуто мирное соглашение", - отметил Коу.

В ноябре 2015 года World Athletics временно лишила членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из-за допинг-скандалов. Затем отстранение ВФЛА неоднократно продолжалось.

Санкции против России и Беларуси вступили в силу в конце февраля 2022 года - после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В марте 2023 года совет World Athletics согласился восстановить полноценный статус ВФЛА, но продолжил отстранение спортсменов из России и Беларуси от турниров из-за российской агрессии против Украины.

В феврале этого года Коу, который баллотировался на пост президента Международного олимпийского комитета, заявлял о возможном возвращении легкоатлетов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям. Глава World Athletics говорил, что это возможно только после завершения боевых действий в Украине.