ua en ru
Вт, 25 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

World Athletics приняла решение относительно россиян и белорусов

Нанкин, Вторник 25 марта 2025 15:21
UA EN RU
World Athletics приняла решение относительно россиян и белорусов Фото: Спортсмены двух стран остаются полностью отстраненными (worldathletics.org)
Автор: Андрей Костенко

Совет Всемирной легкоатлетической федерации (World Athletics) обнародовал решение, касающееся возвращения к соревнованиям представителей России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал организации.

Спортсмены двух стран остаются полностью отстраненными от международных соревнований, включая возможность выступать под нейтральным флагом.

Как заявил президент World Athletics Себастьян Коу, санкции пересмотрят только при условии существенных изменений в войне в Украине.

"Совет считает текущие ограничения адекватными и не видит оснований для их ослабления или усиления, если ситуация не изменится или не будет достигнуто мирное соглашение", - отметил Коу.

В ноябре 2015 года World Athletics временно лишила членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из-за допинг-скандалов. Затем отстранение ВФЛА неоднократно продолжалось.

Санкции против России и Беларуси вступили в силу в конце февраля 2022 года - после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В марте 2023 года совет World Athletics согласился восстановить полноценный статус ВФЛА, но продолжил отстранение спортсменов из России и Беларуси от турниров из-за российской агрессии против Украины.

В феврале этого года Коу, который баллотировался на пост президента Международного олимпийского комитета, заявлял о возможном возвращении легкоатлетов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям. Глава World Athletics говорил, что это возможно только после завершения боевых действий в Украине.

Ранее Магучих взяла "бронзу" на ЧМ в помещении с худшим результатом за два года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Легкая атлетика
NEWS
В Эр-Рияде завершились переговоры США и Украины, - СМИ
В Эр-Рияде завершились переговоры США и Украины, - СМИ
DAILY
Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян