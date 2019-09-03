Wizz Air запустит 15 новых маршрутов из Польши

Wizz Air анонсировал 15 новых маршрутов из польских городов - Варшавы, Гданьска и Кракова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Как заявили в Wizz Air, открытие новых рейсов и увеличение частот на существующих маршрутах станет возможным благодаря базированию в Польше дополнительных четырех самолетов. Рейсы будут запускаться, начиная с июня 2020 года.

В частности, венгерский лоукостер будет выполнять перелеты из Варшавы на Тенерифе (Испания), в Болонью (Италия), Мадрид (Испания) и Турку (Финляндия). Из Кракова - в Тронхейм, Берген, Ставангер, Хеугесунн, Тромсе (Норвегия), Верону, Милан-Мальпенса, Болонью (Италия), Барселону (Испания), Лондон-Гатвик (Великобритания). Из Гданьска - в Бари.

Напомним, Wizz Air в начале ноября 2019 года вернется в аэропорт Одесса и запустит шесть новых рейсов в города Германии, Польши, Венгрии и Словакии. С 1 ноября лоу-кост полетит из Одессы во Вроцлав, со 2 ноября - в Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице, с 3 ноября - в Братиславу. Частота полетов по всем маршрутам составит 2 рейса в неделю.

Как сообщало РБК-Украина, Wizz Air добавит 10 еженедельных рейсов во Львов. Изменение частоты коснется пяти направлений, в частности, наибольшее увеличение произойдет на линии Львов-Братислава, на которой Wizz Air в будущем зимнем сезоне будет выполнять пять рейсов в неделю, а не два, как годом ранее.