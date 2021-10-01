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Wizz Air запускает авиарейсы из Киева в Стокгольм

Автор: Александр Мороз

Европейский лоукостер Wizz Air запускает авиарейсы из Киева в Стокгольм (Швеция). Полеты начнутся с 16 декабря 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Wizz Air.

Сообщается, что рейсы будут осуществляться в аэропорт Стокгольм Скавста. Цены на билеты стартуют от 809 гривен или 25,99 евро и уже доступны для бронирования на сайте wizzair.com и в мобильном приложении WIZZ.

"Мы рады сообщить о новом маршруте Wizz Air, который соединит Киев со Стокгольмом Скавста, с декабря этого года. Мы считаем, что эта прямая связь укрепит культурные и экономические связи между Украиной и Швецией, и создаст возможности для ярких путешествий по низким ценам", - отметила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.

Напомним, ранее в середине сентября Wizz Air возобновил рейсы из Киева в Будапешт.

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Wizz AirСтокгольм