Wizz Air запускає авіарейси з Києва до Стокгольма

Повідомляється, що рейси здійснюватимуться в аеропорт Стокгольм Скавста. Ціни на квитки стартують від 809 гривень або 25,99 євро і вже доступні для бронювання на сайті wizzair.com і в мобільному додатку WIZZ.

"Ми раді повідомити про новий маршрут Wizz Air, який з'єднає Київ зі Стокгольмом Скавста, з грудня цього року. Ми вважаємо, що цей прямий зв'язок зміцнить культурні та економічні зв'язки між Україною та Швецією, і створить можливості для яскравих подорожей за низькими цінами", - зазначила менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліна Госк.