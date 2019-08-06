Wizz Air осенью откроет 6 новых маршрутов из Украины

Венгерская авиакомпания Wizz Air осенью запустит шесть новых рейсов из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Сообщается, что Wizz Air в начале ноября 2019 года вернется в аэропорт Одесса и запустит шесть новых рейсов в города Германии, Польши, Венгрии и Словакии.

"С 1 ноября лоу-кост полетит из Одессы во Вроцлав, со 2 ноября - в Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице, с 3 ноября - в Братиславу. Частота полетов по всем маршрутам составит 2 рейса в неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые направления Wizz Air частично пересекаются с рейсами, которые ранее анонсировал Ryanair. Лоу-кост уже летает из Одессы в Краков, а осенью планирует запустить также рейсы в Берлин, Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань. Таким образом, авиакомпании будут иметь четыре общих маршрута в Одессе.

Напомним, Wizz Air добавит 10 еженедельных рейсов во Львов. Изменение частоты коснется пяти направлений, в частности, наибольшее увеличение произойдет на линии Львов-Братислава, на которой Wizz Air в будущем зимнем сезоне будет выполнять пять рейсов в неделю, а не два, как годом ранее.

РБК-Украина писало, что авиакомпания Wizz Air, из-за закрытия на ремонт взлетно-посадочной полосы со 2 по 12 сентября в международном аэропорту "Киев" им. В. Сикорского, перенесет свои рейсы в аэропорт "Борисполь".