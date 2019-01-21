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Плата за малый регистрируемый багаж выросла минимум на 2 евро

Европейский лоукостер Wizz Air поднял плату за малый регистрируемый багаж и цену на услугу приоритетной посадки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс Lowcostavia.

Сообщается, что стоимость услуги приоритетной посадки - WIZZ Priority - теперь составляет от 5 до 17 евро (ранее от 5 до 15 евро). А за регистрируемый багаж до 10 кг, который ранее обходился от 7 до 12 евро, теперь необходимо будет платить от 9 до 27 евро. Цена зависит от направления и даты путешествия, изменения уже вступили в силу.

Напомним, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 15 января 2019 года ужесточила нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах. Нормы будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты после 1 ноября 2018 года. Для тех, кто купил билеты раньше, пока сохраняются старые нормы.

Отметим, в Украину с февраля начнет летать еще один лоукостер. В частности, компания Laudamotion будет осуществлять рейсы из Вены в Киев. Рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.