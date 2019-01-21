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Wizz Air підняв плату за малий зареєстрований багаж

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 09:39
Wizz Air підняв плату за малий зареєстрований багаж
Ілюстративне фото (flickr.com/maika lopez)

Плата за малий зареєстрований багаж зросла мінімум на 2 євро

Європейський лоукостер Wizz Air підняв плату за малий зареєстрований багаж і ціну на послугу пріоритетної посадки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс Lowcostavia.

Повідомляється, що вартість послуги пріоритетної посадки - WIZZ Priority - тепер становить від 5 до 17 євро (раніше від 5 до 15 євро). А за зареєстрований багаж до 10 кг, який раніше обходився від 7 до 12 євро, тепер необхідно буде платити від 9 до 27 євро. Ціна залежить від напрямку і дати подорожі, зміни вже набули чинності.

Нагадаємо, раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 15 січня 2019 року посилила норми провезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах. Норми будуть діяти для пасажирів, які придбали квитки після 1 листопада 2018 року. Для тих, хто купив квитки раніше, поки зберігаються старі норми.

Відзначимо, до України з лютого почне літати ще один лоукостер. Зокрема, компанія Laudamotion буде здійснювати рейси з Відня до Києва. Рейси виконуватимуться по понеділках, вівторках, середах, четвергах і суботах.

 

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