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Wizz Air отменяет рейсы в/из России на весь летний сезон

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Суббота 02 апреля 2022 02:39
Wizz Air отменяет рейсы в/из России на весь летний сезон Фото: самолет компании Wizz Air (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Авиакомпания Wizz Air решила отменить все свои рейсы в и из России на период летнего сезона, а также удаляет соответствующие рейсы из системы бронирования. Перевозчик до этого попал в список тех, чьи самолеты несмотря на международные санкции продолжали приземляться в аэропортах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Twitter.

"Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из России будут отменены в течение всего летнего сезона до 30 октября. Рейсы удаляются из системы бронирования", - говорится в сообщении.

В авиакомпании также пообещали информировать о любых дальнейших изменениях "в установленном порядке".

Ранее мы писали, что санкции ЕС для авиации РФ из-за войны в Украине усложнили российским авиакомпаниям полеты за границу и вынудили ряд зарубежных перевозчиков приостановить выполнение рейсов "из-за эксплуатационных ограничений".

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