Wizz Air отменяет рейсы в/из России на весь летний сезон

Авиакомпания Wizz Air решила отменить все свои рейсы в и из России на период летнего сезона, а также удаляет соответствующие рейсы из системы бронирования. Перевозчик до этого попал в список тех, чьи самолеты несмотря на международные санкции продолжали приземляться в аэропортах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Twitter.

"Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из России будут отменены в течение всего летнего сезона до 30 октября. Рейсы удаляются из системы бронирования", - говорится в сообщении.

В авиакомпании также пообещали информировать о любых дальнейших изменениях "в установленном порядке".