Wizz Air скасовує рейси до/з Росії на весь літній сезон

Авіакомпанія Wizz Air вирішила скасувати всі свої рейси до та з Росії на період літнього сезону, а також видаляє відповідні рейси з системи бронювання. Перевізник перед тим потрапив до списку тих, чиї літаки попри міжнародні санкції продовжували приземлятися в аеропортах РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії в Twitter.

"Wizz Air постійно стежить за поточною ситуацією, тому всі рейси до/з Росії будуть скасовані на повний графік літнього сезону до 30 жовтня. Рейси видаляються з системи бронювання", - йдеться в повідомленні.

В авіакомпанії також пообіцяли інформувати про будь-які подальші зміни "в установленому порядку".