Wizz Air открывает четыре новых направления из Львова
Фото: Wizz Air открывает новые направления из Львова (flickr.com/WizzAir)
Авиакомпания Wizz Air открывает четыре новых направления из Львова. Продажа билетов началась с 6 мая, однако полеты стартуют в июне.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новые маршруты открываются по следующим направлениям:
- Мемминген (Германия), рейсы с 13 июня, по четвергам и воскресеньям;
- Неаполь (Италия), рейсы с 12 июня по вторникам и субботам;
- Познань (Польша), рейсы с 13 июня, по четвергам и воскресеньям.
- Варшава (Польша), рейсы с 11 июня, по понедельникам, средам и пятницам.
Цены стартуют от 509 грн / 14,99 евро. Билеты по этим маршрутам уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании и в мобильном приложении.
Ранее Wizz Air анонсировала также новые рейсы в Верону и Катанию с июня 2021 года.
Ранее Wizz Air объявил о запуске новых рейсов, которые соединят Киев и болгарского города Бургас. Первый рейс запланирован на 11 июня.
Напомним, новый украинский лоукостер Bees Airline начинает регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси. Первый рейс запланирован на 11 июня.