Авиакомпания Wizz Air открывает четыре новых направления из Львова. Продажа билетов началась с 6 мая, однако полеты стартуют в июне.

Об этом сообщила пресс-служба компании .

Новые маршруты открываются по следующим направлениям:

Мемминген (Германия), рейсы с 13 июня, по четвергам и воскресеньям;

Неаполь (Италия), рейсы с 12 июня по вторникам и субботам;

Познань (Польша), рейсы с 13 июня, по четвергам и воскресеньям.

Варшава (Польша), рейсы с 11 июня, по понедельникам, средам и пятницам.

Цены стартуют от 509 грн / 14,99 евро. Билеты по этим маршрутам уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании и в мобильном приложении.

Ранее Wizz Air анонсировала также новые рейсы в Верону и Катанию с июня 2021 года.