Wizz Air відкриває чотири нові напрямки зі Львова
Фото: Wizz Air відкриває нові напрямки із Львова (flickr.com/WizzAir)
Авіакомпанія Wizz Air відкриває чотири нові напрямки зі Львова. Продаж квитків почався із 6 травня, однак польоти стартують у червні.
Про це повідомила прес-служба компанії.
Нові маршрути відкриваються за наступними напрямками:
- Меммінген (Німеччина), рейси з 13 червня, по четвергах і неділях;
- Неаполь (Італія), рейси з 12 червня, по вівторках і суботах;
- Познань (Польща), рейси з 13 червня, по четвергах і неділях.
- Варшава (Польща), рейси з 11 червня, по понеділках, середах та п'ятницях.
Ціни стартують від 509 грн / 14,99 євро. Квитки за цими маршрутами вже доступні для бронювання на сайті авіакомпанії та у мобільному додатку.
Раніше Wizz Air анонсувала також нові рейси до Верони і Катанії з червня 2021 року.
Раніше Wizz Air оголосив про запуск нових рейсів, які з'єднають Київ і болгарського міста Бургас. Перший рейс запланований на 11 червня.
Нагадаємо, новий український лоукостер Bees Airline починає регулярні рейси з Херсона в Тбілісі. Перший рейс запланований на 11 червня.