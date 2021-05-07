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Wizz Air відкриває чотири нові напрямки зі Львова

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 12:33
Wizz Air відкриває чотири нові напрямки зі Львова Фото: Wizz Air відкриває нові напрямки із Львова (flickr.com/WizzAir)
Автор: РБК-Україна

Авіакомпанія Wizz Air відкриває чотири нові напрямки зі Львова. Продаж квитків почався із 6 травня, однак польоти стартують у червні.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Нові маршрути відкриваються за наступними напрямками:

  • Меммінген (Німеччина), рейси з 13 червня, по четвергах і неділях;
  • Неаполь (Італія), рейси з 12 червня, по вівторках і суботах;
  • Познань (Польща), рейси з 13 червня, по четвергах і неділях.
  • Варшава (Польща), рейси з 11 червня, по понеділках, середах та п'ятницях.

Ціни стартують від 509 грн / 14,99 євро. Квитки за цими маршрутами вже доступні для бронювання на сайті авіакомпанії та у мобільному додатку.

Раніше Wizz Air анонсувала також нові рейси до Верони і Катанії з червня 2021 року.

Раніше Wizz Air оголосив про запуск нових рейсів, які з'єднають Київ і болгарського міста Бургас. Перший рейс запланований на 11 червня.

Нагадаємо, новий український лоукостер Bees Airline починає регулярні рейси з Херсона в Тбілісі. Перший рейс запланований на 11 червня.

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