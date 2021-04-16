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Windrose в июне запускает рейсы по трем новым направлениям в Украине, - Тимошенко

Автор: РБК-Украина

Авиакомпания Windrose в июне запускает регулярные рейсы по трем новым направлениям: Киев-Ужгород-Киев, Киев-Черновцы-Киев и Киев-Кривой Рог-Киев.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

По его словам, в конце прошлого года Кабмин утвердил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года. В рамках реализации этих проектов будет проведена реконструкция ряда региональных аэропортов.

"В ближайшие годы в рамках президентской программы "Большая стройка" мы планируем восстановить 16 региональных аэропортов. И как раз на днях мы получили очередной мощный сигнал, который указывает, что мы движемся в правильном направлении: принято решение, что уже в июне украинская авиакомпания Windrose запускает регулярные авиарейсы еще в три города - Ужгород (трижды в неделю), Черновцы (трижды в неделю) и Кривой Рог (четыре раза в неделю)", - рассказал Тимошенко.

Перелеты будут осуществляться на самолетах ATR-72-600, предназначенных именно для региональных перевозок.

Как объяснил Тимошенко, государственная власть ориентирована на популяризацию внутренних авиаперевозок и создание комфортных условий для работы авиакомпаний в Украине.

По словам главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, реконструкция аэропорта в Кривом Роге пройдет в рамках "Большой стройки". Работы будут проведены за счет государственного, местного бюджетов и инвесторов.

"По факту аэропорт будет обслуживать потребности 600-тысячного города и двух больших областей - Днепропетровской и Кировоградской. Эти рейсы вдохнут новую жизнь в сам аэропорт и весь регион", - заметил Резниченко.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко назвал развитие сети региональных авиахабов одной из целей программы на ближайшие годы.

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