Windrose у червні запускає авіарейси по трьох нових напрямках в Україні, - Тимошенко

За його словами, в кінці минулого року Кабмін затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів до 2023 року. У рамках реалізації цих проектів буде проведена реконструкція низки регіональних аеропортів.

"У найближчі роки в рамках президентської програми "Велике будівництво" ми плануємо відновити 16 регіональних аеропортів. І якраз на днях ми отримали черговий потужний сигнал, який вказує, що ми рухаємося в правильному напрямку: прийнято рішення, що вже у червні українська авіакомпанія Windrose запускає регулярні авіарейси ще в три міста - Ужгород (тричі на тиждень), Чернівці (тричі в тиждень) і Кривий Ріг (чотири рази на тиждень)", - розповів Тимошенко.

Перельоти здійснюватимуться на літаках ATR-72-600, призначених саме для регіональних перевезень.

Як пояснив Тимошенко, державна влада орієнтована на популяризацію внутрішніх авіаперевезень та створення комфортних умов для роботи авіакомпаній в Україні.

За словами голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, реконструкція аеропорту в Кривому Розі пройде в рамках "Великого будівництва". Роботи будуть проведені коштом державного, місцевого бюджетів та інвесторів.

"За фактом аеропорт обслуговуватиме потреби 600-тисячного міста і двох великих областей - Дніпропетровської та Кіровоградської. Ці рейси вдихнуть нове життя в сам аеропорт і весь регіон", - зауважив Резніченко.