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Windows у наступному оновленні підключить усім користувачам BitLocker. Що це таке

Ілюстративне фото: Windows 11 встановлюватиме користувачам BitLocker (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У наступному оновленні Windows всім користувачам буде підключено BitLocker. Це функція безпеки, яка усуває загрози крадіжки або розкриття даних із втрачених, вкрадених або неправильно списаних пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tom's Hardware.

BitLocker - це вбудована в операційну систему Windows технологія шифрування від Microsoft. Вона надається користувачеві автоматично як частина інсталяції ОС. BitLocker дозволяє захистити вміст цілих логічних томів, шифруючи його за допомогою криптографічних алгоритмів.

Це значить, що зашифровану інформацію не можна розшифрувати, а, отже, і отримати до неї доступ, якщо користувач не надасть належні облікові дані, що розблоковують сховище.

BitLocker надійно захищає пристрій від крадіжки або доступу неавторизованих третіх осіб. Після введення відповідних облікових даних, інформацію можна буде переглядати як зазвичай.

Однак у такої функції є і недоліки -  вона уповільнює роботу SSD приблизно на 45%. До цього моменту BitLocker включався тільки в Pro-версії операційної системи, але в Windows 11 24H2 він буде за промовчанням активний навіть у Home-версії.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Windows 11 з'явиться можливість використовувати смартфон як вебкамеру. Однак ця функція буде доступна поступово для всіх користувачів.

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