У Windows 11 з'явилася нова функція, пов'язана зі смартфонами: деталі

У Windows 11 з'явилася можливість використовувати смартфон як вебкамеру. Ця функція буде доступна поступово для всіх користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Компанія Microsoft розпочала впровадження нової функції у Windows 11. За допомогою неї, користувачі матимуть можливість використовувати телефон або планшет з операційною системою Android як вебкамеру для комп'ютера.

Ця функція вперше була представлена в телефонах Pixel через бета-версію Android 14 ще минулого року. Однак наразі вона стала доступною для користувачів, які беруть участь у програмі попередньої оцінки Windows.

Активація функції

Для активації цієї функції користувачам необхідно:

перейти в налаштування Bluetooth і пристроїв;

вибрати "Керування пристроями";

надати ПК доступ до їхнього мобільного пристрою Android.

Окрім цього, необхідно встановити оновлення Cross Device Experience Host з Microsoft Store, що є обов'язковим для роботи цієї функції.

Нова функція буде доступна поступово для всіх користувачів Windows 11. Для використання цієї можливості необхідно, щоб ваш Android-смартфон або планшет мав версію Android 9.0 і вище, а також версію застосунку Link to Windows 1.24012 або вище.

Нагадаємо, раніше Microsoft оновила свій штучний інтелект Copilot. Тепер він може спілкуватись з користувачем на персональні теми.

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