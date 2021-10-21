UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Windows 11 добавили возможность пользоваться Android-приложениями: функцию уже тестируют

Автор: Сергей Пышкин

Компания Microsoft ввела в новую Windows 11 функцию, которая позволяет загружать и пользоваться приложениями Android. Сейчас нововведение тестируют участники программы Windows Insider.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Windows.

Как работает функция

  • все приложения и игры для Android можно скачать из магазина Amazon Appstore, который интегрирован в Microsoft Store;
  • некоторые из них есть в доступе в магазине приложений Microsoft;
  • каждое из приложений имеет свое стандартное описание, как и в Google Play;
  • приложений пока немного, однако компания расширит выбор поскольку планирует привлекать больше партнеров.

Фото: в Windows 11 добавили возможность пользоваться Android-приложениями (blogs.windows.com)

Дата окончания тестирования пока неизвестна, однако программу для загрузки приложений планируют обнародовать в "ближайшие месяцы".

Читайте РБК-Украина в Google News
MicrosoftWindows