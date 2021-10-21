В Windows 11 добавили возможность пользоваться Android-приложениями: функцию уже тестируют
Компания Microsoft ввела в новую Windows 11 функцию, которая позволяет загружать и пользоваться приложениями Android. Сейчас нововведение тестируют участники программы Windows Insider.
Как работает функция
- все приложения и игры для Android можно скачать из магазина Amazon Appstore, который интегрирован в Microsoft Store;
- некоторые из них есть в доступе в магазине приложений Microsoft;
- каждое из приложений имеет свое стандартное описание, как и в Google Play;
- приложений пока немного, однако компания расширит выбор поскольку планирует привлекать больше партнеров.
Фото: в Windows 11 добавили возможность пользоваться Android-приложениями (blogs.windows.com)
Дата окончания тестирования пока неизвестна, однако программу для загрузки приложений планируют обнародовать в "ближайшие месяцы".