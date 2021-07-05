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Windows 11 будет иметь обновленный Microsoft Store: что в нем изменится

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США , Понедельник 05 июля 2021 20:24
Windows 11 будет иметь обновленный Microsoft Store: что в нем изменится Фото: Windows 11 будет иметь обновленный Microsoft Store (twitter.com/Windows)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Microsoft приняла решение обновить магазин приложений в Windows 11. В результате капитального ремонта, в Microsoft Store будет находится большое количество популярных программ среди пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Ключевым отличием между новой и предыдущей Windows 10 будет не только улучшение скорости работы операционной системы (ОП), но и добавление популярных среди пользователей программ в Microsoft Store.

Среди приложений сейчас можно отметить:

  • OBS Studio;
  • Zoom;
  • Canva;
  • WinZip;
  • Adobe Acrobat Reader;

Windows 11 будет иметь обновленный Microsoft Store: что в нем изменитсяФото: Windows 11 будет иметь обновленный Microsoft Store (twitter.com/Windows)

Стоит отметить, что приложения были добавлены в магазин за последнюю неделю во время бета-тестирования Windows 11, что является многообещающим началом.

По словам главы Windows Паноса Паная, в настоящее время компания ведет переговоры с магазинами-конкурентами Steam и Epic Games Store о размещении их приложений в Microsoft Store.

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