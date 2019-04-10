Wikileaks сообщила о неминуемом выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж будет выдворен из посольства Эквадора через несколько часов или дней. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Wikileaks.

Ранее сообщалось, что спецдокладчик ООН по праву на частную жизнь Джозеф Каннатачи и его коллега, занимающийся по поручению Совета ООН по правам человека предотвращением пыток, Нильс Мельцер заявили о намерении посетить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне.

Напомним, 19 октября Джулиан Ассанж подал иск в суд против правительства Эквадора. В своем иске Ассанж обвинил правительство страны в нарушении своего права на общение. В частности, посольство отказало во встрече с Ассанжом старшему юрисконсульту Human Rights Watch Дайне ПоКемпнер, а также не разрешило несколько встреч с адвокатами.

Ассанж находится на территории эквадорского посольства в Лондоне с 2012 года. Он не может покинуть территорию дипмиссии, поскольку опасается ареста по запросу Швеции и дальнейшей экстрадиции в США.

В свою очередь американские власти обвиняют Ассанжа в публикации секретных материалов Госдепартамента. Ему грозит до 35 лет тюрьмы и даже смертная казнь. Сам Ассанж обвинения отвергает и считает их политически мотивированными.