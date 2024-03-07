Why Always Me. Екс-зірка збірної Італії "підірвав" роздягальню піротехнікою
Скандальний форвард турецького "Аданадемірспора" Маріо Балотеллі навіть у зрілому віці не відмовився від необдуманих витівок на полі та поза ним, запаливши петарду в роздягальні команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SPORTbible.
33-річний нападник у прямому значенні слова запалив у приміщенні для переодягання футболістів. Під час буденних розмов у роздягальні він несподівано витягнув петарду та кинув її під ноги одноклубникам.
Балотеллі гучно розсміявся через вибух. Натомість один із його партнерів неабияк злякався, але з'ясовувати взаємини з "жартівником" не став. Італійський форвард – знаний любитель піротехніки. Одного разу він ледь не спалив власний будинок, запускаючи феєрверки.
У нинішньому сезоні Балотеллі провів 9 матчів у турецькій Суперлізі, в яких забив 5 м'ячів. Контракт італійця з "Аданадемірспором" чинний до літа цього року. Щоправда, в договорі прописана опція пролонгації співпраці ще на рік.
Хто такий Маріо Балотеллі
Уродженець Палермо, вихованець "Лумеццане" та міланського "Інтера". На дорослому рівні дебютував у Серії C1 в сезоні 2005/06. У складі "нерадзуррі" почав виступати в грудні 2007-го.
У 2010 році перебрався в англійський "Манчестер Сіті", де провів 2,5 сезони. Потім виступав за "Мілан" (двічі), "Ліверпуль", французьку "Ніццу" та "Марсель", італійські "Брешію" і "Монцу", швейцарський "Сьйон". Кольори "Аданадемірспора" захищав у 2021-2023 рр., а перед нинішнім сезоном повернувся до команди.
Упродовж усієї кар'єри відзначався ексцентричною поведінкою. Він конфліктував із тренерами, одноклубниками та суперниками, влаштовував небезпечні пранки та чинив нерозсудливо. Після забитого в дербі Манчестера м'яча в сезоні 2011/12 мемно відсвяткував гол – підняв футболку, під якою з'явився напис Why Always Me? ("Чому завжди я?").
До слова, раніше склали підбірку народжених 29 лютого спортивних зірок.
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