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WhiteBIT залістить гривневий стейблкоїн UAHg

Фото: WhiteBIT залістить гривневий стейблкоїн UAHg (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Криптобіржа WhiteBIT до списку доступних активів додає перший український стейблкоїн - UAHg.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

UAHg - стейблкоїн, прив’язаний до української гривні (UAH) у співвідношенні 1:1, створений для підтримки українських криптопроектів та представлення вартості гривні на світовому крипторинку. Випущений на інфраструктурі Ethereum, Tron і BNB chain.

Як зазначають в компанії, місія UAHg - забезпечити зручний та прозорий трансфер віртуальних активів, розширити їхнє практичне застосування, уникнути ризиків втрати вартості та ліквідності.

Проєкт фокусується на створенні гривневої криптоінфраструктури, де операції можна проводити безпосередньо в гривнях, уникнувши подвійної конвертації.

Одним із перших стейблкоїн стане доступним для користувачів біржі WhiteBIT, а саме з 18 грудня 2023 року. Основні функції UAHg:

  • Представляє гривню на глобальному крипторинку;
  • Підтримує стабільне співвідношення 1:1 з українською гривнею;
  • Дає змогу безпечного зберігання, передачі та обміну на різних платформах;
  • Використовується як зручний засіб платежу та переказу вартості;
  • Функціонує як ефективний засіб зберігання вартості.

UAHg дає доступ до цифрових активів широкому колу користувачів.

"Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, WhiteBIT робить ще один великий крок для розвитку українського криптокомʼюніті, додаючи UAHg на біржу. UAHg не передбачає жодних додаткових витрат або комісії. Завдяки блокчейн-інфраструктурі бізнес зможе використовувати UAHg для запуску нових інноваційних продуктів і залучення додаткових інвестицій. WhiteBIT, своєю чергою, і далі надає своїм користувачам доступ до кращих продуктів та сервісних рішень", - наголосив засновник WhiteBIT Володимир Носов.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют.

WhiteBIT разом із Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта.

Також компанія є партнером збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор".

 

 

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криптоіндустрія