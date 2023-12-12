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WhiteBIT залистит гривневый стейблкоин UAHg

Фото: WhiteBIT залистит гривневый стейблкоин UAHg (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Криптобиржа WhiteBIT в список доступных активов добавляет первый украинский стейблкоин - UAHg.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

UAHg - стейблкоин, привязанный к украинской гривне (UAH) в соотношении 1:1, созданный для поддержки украинских криптопроектов и представления стоимости гривны на мировом крипторынке. Выпущен на инфраструктуре Ethereum, Tron и BNB chain.

Как отмечают в компании, миссия UAHg – обеспечить удобный и прозрачный трансфер виртуальных активов, расширить их практическое применение, избежать рисков потери стоимости и ликвидности.

Проект фокусируется на создании гривневой криптоинфраструктуры, где операции можно проводить непосредственно в гривнах, избежав двойной конвертации.

Одним из первых стейблкоинов станет доступным для пользователей биржи WhiteBIT , а именно с 18 декабря 2023 года. Основные функции UAHg:

  • Представляет гривну на глобальном крипторынке;
  • поддерживает стабильное соотношение 1:1 с украинской гривной;
  • Дает возможность безопасного хранения, передачи и обмена на разных платформах;
  • Используется как удобное средство платежа и перевода стоимости;
  • Функционирует как эффективное средство хранения стоимости.

UAHg дает доступ к цифровым активам широкому кругу пользователей.

"Несмотря на то, что в Украине идет полномасштабная война, WhiteBIT делает еще один большой шаг для развития украинского криптокомьюнити, добавляя UAHg на биржу. UAHg не предусматривает никаких дополнительных расходов или комиссии. Благодаря блокчейн-инфраструктуре бизнес сможет использовать UAHg для запуска новых инновационных продуктов и привлечение дополнительных инвестиций. WhiteBIT, в свою очередь, и дальше предоставляет своим пользователям доступ к лучшим продуктам и сервисным решениям", - подчеркнул основатель WhiteBIT Владимир Носов.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют.

WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.

Также компания является партнером сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор".

 

 

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криптоиндустрия