WhiteBIT вперше випустив токенізовані сертифікати для випускників програми університету

WhiteBIT разом з Національним університетом "Києво-Могилянська академія" використовують передові блокчейн-технології для верифікації сертифікатів випускників програми "‎Блокчейн-технології". Цей проєкт став першим підтвердженням документів за допомогою технології розподіленого реєстру в історії української вищої освіти.

Завершилася сертифікатна програма "Блокчейн-технології‎" для студентів магістратури факультету інформатики Києво-Могилянської академії, розроблена спільно з експертами WhiteBIT. Випускники отримали свої відзнаки у вигляді токенізованих сертифікатів на блокчейні Whitechain. Ці сертифікати підтверджують справжність традиційних документів та унеможливлюють передачу чи підробку освітніх документів.

У рамках програми студенти вивчали такі дисципліни:

Криптографія в блокчейн-технологіях;

Алгоритми розподіленого обміну криптовалют на основі smart-контрактів (DeFi);

Розробка smart-контрактів;

Технічні інструменти регуляції криптовалют на ринку.

"‎Розвиток освіти та імплементація нових технологічних рішень у галузь — те, що ні на мить не має припинитися. Переконаний, що спільною працею ми зможемо побудувати більш стійку та продуктивну освітню інфраструктуру, що відповідатиме вимогам сучасного світу, потребам ринку праці та побажанням українських студентів. Пишаємося співпрацею WhiteBIT та НаУКМА, а також можливістю впроваджувати корисні блокчейн-рішення для прозорості, безпеки та надійності освітніх документів разом з одним з найкращих національних університетів України!", - прокоментував CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Випускники програми "Блокчейн-технології" першими отримали інноваційні сертифікати, які засвідчують їхні досягнення та знання у сфері блокчейн-технологій. Проєкт токенізованих сертифікатів став важливим кроком у напрямку забезпечення надійності та безпеки освітніх документів.

WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 520+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.

Компанія співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія", МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT. Мета WhiteBIT — масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.

Whitechain (Whitechain Blockchain) — це власний блокчейн, який входить до екосистеми WhiteBIT. Whitechain ґрунтується на Proof-of-Authority.