WhiteBIT та Visa підписали меморандум для підвищення зручності використання криптоактивів

WhiteBIT, одна з найбільших європейських криптобірж українського походження, та Visa, світовий лідер у сфері цифрових платежів, підписали меморандум про наміри щодо співпраці на ринках регіону CEMEA, що включає країни Центральної та Східної Європи. Близького Сходу та Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення WhiteBIT.

Мета співпраці - допомога WhiteBIT у побудові стійких відносин із банками та фінтех-компаніями, що є партнерами Visa та зацікавлені у впровадженні продуктів, пов’язаних із криптоактивами.

Як йдеться в повідомленні прес-службі, співпраця із Visa допоможе WhiteBIT отримати безцінний досвід, адже Visa вже має понад 50 партнерств із лідуючими крипто платформами по карткових програмах, щоб зробити легкими конвертацію та витрату цифрових валют у 70M+ торговців по всьому світу,

"Глобальна мета та місія нашої компанії - досягнення масового впровадження технології блокчейн. Бо ми впевнені, що майбутнє людства - цифрові технології. Тому для нас надзвичайно важливо мати Visa у ролі нашого стратегічного партнера для досягнення цієї мети. Співпраця з таким глобальним лідером допоможе нам інтегрувати криптовалюти в основний фінансовий сектор та залучити ще більше банківських партнерів у всьому світі. Завдяки цій синергії традиційних фінансових гравців та інноваційної криптобіржі, власники криптоактивів матимуть ще більше можливостей", - заявив засновник та генеральний директор WhiteBIT Володимир Носов.

Старший директор зі стратегічних партнерств та фінтеху Visa CISSEE, Євген Лісняк додав, що Visa постійно досліджує нові способи здійснення повсякденних платежів, і криптовалюта відчутно впливає на те, як люди розпоряджаються своїми грошима.

"Ми бачимо великий потенціал у продуктах, пов'язаних із криптовалютами. Такі рішення дають змогу клієнтам постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів легко взаємодіяти зі своїми коштами, отримуючи доступ до нашої платіжної інфраструктури. Користувачі можуть безпечно витрачати гроші за допомогою карток Visa у всьому світі, де приймають Visa. Підписавши Меморандум з WhiteBIT, ми збираємося допомогти компанії спільно із банками і фінтех-компаніями впроваджувати карткові програми там, де діє відповідне законодавство", - прокоментував Євген Лісняк.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. WhiteBIT була заснована у 2018 році. Коріння команди - українці.

На цей час компанія налічує 1000 фахівців. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 цифрових активів та 10 державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.