WhiteBIT и Visa подписали меморандум для повышения удобства использования криптоактивов

WhiteBIT, одна из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения, и Visa, мировой лидер в области цифровых платежей, подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству на рынках региона CEMEA, включающий страны Центральной и Восточной Европы. Ближнего Востока и Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение WhiteBIT.

Цель сотрудничества - помощь WhiteBIT в построении устойчивых отношений с банками и финтех-компаниями, являющимися партнерами Visa и заинтересованными во внедрении продуктов, связанных с криптоактивами.

Как говорится в сообщении пресс-службы, сотрудничество с Visa поможет WhiteBIT получить бесценный опыт, ведь Visa уже имеет более 50 партнерств с лидирующими криптами платформами по карточным программам, чтобы сделать легкими конвертацию и расход цифровых валют в 70M+ торговцев по всему миру.

"Глобальная цель и миссия нашей компании - достижение массового внедрения технологии блокчейн. Потому что мы уверены, что будущее человечества - цифровые технологии. Поэтому для нас чрезвычайно важно иметь Visa в роли нашего стратегического партнера для достижения этой цели. Сотрудничество с таким глобальным лидером поможет нам интегрировать криптовалют в основной финансовый сектор и привлечь еще больше банковских партнеров во всем мире. Благодаря этой синергии традиционных финансовых игроков и инновационной криптобиржи, владельцы криптоактивов будут иметь еще больше возможностей", - заявил основатель и генеральный директор WhiteBIT Владимир Носов.

Старший директор по стратегическим партнерствам и финтеху Visa CISSEE Евгений Лисняк добавил, что Visa постоянно исследует новые способы осуществления повседневных платежей, и криптовалюта ощутимо влияет на то, как люди распоряжаются своими деньгами.

"Мы видим большой потенциал в продуктах, связанных с криптовалютами. Такие решения позволяют клиентам поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, легко взаимодействовать со своими средствами, получая доступ к нашей платежной инфраструктуре. Пользователи могут безопасно тратить деньги с помощью карточек Visa во всем мире, где принимают Visa. Подписав Меморандум по WhiteBIT, мы собираемся помочь компании совместно с банками и финтех-компаниями внедрять карточные программы там, где действует соответствующее законодательство", - прокомментировал Евгений Лисняк.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. WhiteBIT была основана в 2018 году. Корни команды - украинцы.

В настоящее время компания насчитывает 1000 специалистов. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 цифровых активов и 10 государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.