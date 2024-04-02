WhiteBIT стане партнером провідних технологічних самітів: Paris Blockchain Week Summit та Token2049 Dubai

Як партнер, WhiteBIT представить свої продукти та проведе нетворкінг серед тисяч учасників із метою виявлення нових можливостей для співпраці, обміну ідеями та найкращими практиками, а також для розвитку спільних інноваційних проєктів.

Paris Blockchain Week Summit збере понад 10 000 учасників, 300 спонсорів, 400 спікерів та 400 медіапартнерів у серці Франції. Цей триденний захід обіцяє бути наймасштабнішим майданчиком для обговорення макротрендів у децентралізованих фінансах, новітніх технічних розробленнях, інтеграції Web3 та блокчейну у світовий бізнес, проблем та можливостей регулювання галузі.

Тиждень потому WhiteBIT відвідає Token2049 Dubai, який відбудеться в ОАЕ й залучить понад 7000 учасників, 300 спонсорів, 400 спікерів і 400 медіапартнерів. Обидва саміти стануть важливими платформами для взаємодії з лідерами галузі та інвесторами.

На заходах WhiteBIT буде представлена брендовою зоною, де потенційні бізнес-партнери та інституційні інвестори зможуть особисто зустрітися з командою компанії та дізнатися більше про послуги для інституціональних клієнтів. Серед них — рішення для маркет-мейкерів, бірж, брокерів, криптопроєктів та приватних інвесторів.

Зокрема також буде можливість познайомитися з новою послугою Crypto-as-a-Service, що відповідає потребам банківських та фінтех-провайдерів. Ця послуга дає змогу багатьом традиційним гравцям включити торгівлю криптовалютою у свій основний портфель продуктів і створити новий потік доходів, надаючи доступ до цифрових активів своїм клієнтам.

В умовах, коли фінансова індустрія намагається подолати розрив між економіками Web2 і Web3, вбудоване криптовалютне рішення від WhiteBIT стає незамінним для залучення молодої аудиторії та дає клієнтам, які розуміються на цифрових технологіях, ще одну причину залишатися лояльними до свого поточного провайдера. Роздрібні клієнти зможуть створювати гаманці, купувати криптовалюту за фіатні гроші; зберігати, надсилати та отримувати криптовалюту; робити депозити та знімати кошти у безпечному та відповідному законодавству середовищі.

"Присутність WhiteBIT на Paris Blockchain Week Summit та Token2049 Dubai підкреслює нашу відданість інноваціям та розвитку у сфері блокчейну. Ці заходи надають нам унікальну можливість обмінюватися знаннями, навчатися та співпрацювати з іншими лідерами галузі. Ми віримо, що справжній прогрес досягається через спільні зусилля та обмін досвідом і це один із наших способів робити внесок у майбутнє блокчейну та криптовалют", - наголосив Володимир Носов, засновник та CEO WhiteBIT.

В компанії також зазначають, що WhiteBIT і далі залишатиметься на передовій блокчейн-інновацій, демонструючи свою відданість розвитку технологій та підтримці глобальної криптоспільноти.

Участь криптобіржі у Paris Blockchain Week Summit та Token2049 Dubai не лише відкриває нові горизонти для WhiteBIT, але й підкріплює її репутацію як лідера, який активно сприяє розвитку блокчейну та криптоекосистеми на міжнародному рівні.

Нагадаємо, WhiteBIT родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів та 10 державних валют.

Разом із Міністерством цифрової трансформації компанія створила "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта.

Також компанія співпрацює з Києво-Могилянською академією, МЗС України, є партнером збірної України з футболу, ФК "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.