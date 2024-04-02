WhiteBIT станет партнером ведущих технологических саммитов: Paris Blockchain Week Summit и Token2049 Dubai

Как партнер WhiteBIT представит свои продукты и проведет нетворкинг среди тысяч участников с целью выявления новых возможностей для сотрудничества, обмена идеями и лучшими практиками, а также для развития совместных инновационных проектов.

Paris Blockchain Week Summit соберет более 10 000 участников, 300 спонсоров, 400 спикеров и 400 медиапартнеров в сердце Франции. Эта трехдневная мера обещает быть самой масштабной площадкой для обсуждения макротрендов в децентрализованных финансах, новейших технических разработках, интеграции Web3 и блокчейна в мировой бизнес, проблем и возможностей регулирования отрасли.

Неделю спустя WhiteBIT посетит Token2049 Dubai, который состоится в ОАЭ и привлечет более 7000 участников, 300 спонсоров, 400 спикеров и 400 медиапартнеров. Оба саммита станут важными платформами для взаимодействия с лидерами отрасли и инвесторами.

На мероприятиях WhiteBIT будет представлена брендовая зона, где потенциальные бизнес-партнеры и институциональные инвесторы смогут лично встретиться с командой компании и узнать больше об услугах для институциональных клиентов. Среди них - решения для маркет-мейкеров, бирж, брокеров, криптопроектов и частных инвесторов.

В частности, также будет возможность познакомиться с новой услугой Crypto-as-a-Service , отвечающей потребностям банковских и финтех-провайдеров. Эта услуга позволяет многим традиционным игрокам включить торговлю криптовалютой в основной портфель продуктов и создать новый поток доходов, предоставляя доступ к цифровым активам своим клиентам.

В условиях, когда финансовая индустрия пытается преодолеть разрыв между экономиками Web2 и Web3, встроенное криптовалютное решение от WhiteBIT становится незаменимым для привлечения молодой аудитории и дает клиентам, которые разбираются в цифровых технологиях, еще одну причину оставаться лояльными к своему текущему провайдеру. Розничные клиенты смогут создавать кошельки, покупать криптовалюту за фиатные деньги; хранить, отправлять и получать криптовалюту; делать депозиты и снимать средства в безопасной и соответствующей среде.

"Присутствие WhiteBIT на Paris Blockchain Week Summit и Token2049 Dubai подчеркивает нашу приверженность инновациям и развитию в сфере блокчейна. Эти мероприятия дают нам уникальную возможность обмениваться знаниями, учиться и сотрудничать с другими лидерами отрасли. Мы верим, что настоящий прогресс достигается через общие усилия и общие усилия опытом и это один из наших способов вносить вклад в будущее блокчейна и криптовалют", - подчеркнул Владимир Носов, основатель и CEO WhiteBIT.

В компании также отмечают, что WhiteBIT будет и дальше оставаться на передовой блокчейн-инноваций, демонстрируя свою преданность развитию технологий и поддержке глобального криптосообщества.

Участие криптобиржи в Paris Blockchain Week Summit и Token2049 Dubai не только открывает новые горизонты для WhiteBIT, но и подкрепляет ее репутацию как лидера, активно способствующего развитию блокчейна и криптоекосистемы на международном уровне.

Напомним, WhiteBIT родом из Украины, основана в 2018 году. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10 государственных валют.

Вместе с Министерством цифровой трансформации компания создала "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.

Также компания сотрудничает с Киево-Могилянской академией, МИД Украины, является партнером сборной Украины по футболу, ФК "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформой FACEIT.