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WhiteBIT стане партнером наймасштабнішого заходу у фінансовій сфері Money20/20 Europe

Вівторок 28 травня 2024 14:50 promo
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WhiteBIT стане партнером наймасштабнішого заходу у фінансовій сфері Money20/20 Europe Фото: WhiteBIT стане партнером наймасштабнішого заходу у фінансовій сфері Money20/20 Europe (скріншот відео)
Автор: Олександр Мороз

Одна з найбільших в Європі криптовалютних бірж, WhiteBIT, продовжує брати участь у заходах світового масштабу у галузях блокчейн та фінансових технологій. Як партнер Money20/20, WhiteBIT представить свої продукти на стенді та проведе нетворкінг серед тисяч учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-слудбу компанії.

WhiteBIT повідомляє про свою участь у Money20/20 Europe, одній з найбільших і найпрестижніших подій у галузі фінансових технологій і платежів, що відбудеться з 4 до 6 червня в Амстердамі. На цьому заході, який об'єднує понад 8500 учасників і 2300 компаній з усього світу, криптобіржа представить свої інноваційні рішення та продукти.

Money20/20 Europe - це один з найголовніших майданчиків в Європі для обміну ідеями та новітніми розробками у сфері фінансових технологій. Захід збирає під одним дахом представників фінансових інститутів, технологічних компаній, стартапів, регуляторних органів та інвесторів.

У програмі конференції передбачені виступи провідних експертів, панельні дискусії, демонстрації новітніх рішень і численні можливості для нетворкінгу. Зокрема серед більш ніж 350 спікерів - представники найбільших компаній світу: Visa, Mastercard, Lloyds Banking Group, JPMorgan, Amazon, Google, Microsoft, з України - представник ПриватБанку.

Серед тем: імплементація рішень штучного інтелекту в галузі, новітні питання кібербезпеки, блокчейн як нова реальність фінтех індустрії, персоналізація в банківській сфері та багато іншого.

WhiteBIT продовжує впевнено розширювати свою присутність на міжнародних ринках. На Money20/20 Europe компанія представить свою брендову зону, де потенційні бізнес-партнери зможуть зустрітися з представниками компанії та дізнатися більше про новий продукт для інституційних клієнтів Crypto-as-a-Service. Вона дозволяє фінансовим установам легко інтегрувати криптовалютні рішення у свій бізнес, що відкриває нові можливості для розвитку та залучення клієнтів.

Володимир Носов, засновник і CEO WhiteBIT, зазначив, що це вже третій івент світового масштабу в цьому році, в якому ми беремо участь після Paris Blockchain Week Summit і Token2049 Dubai.

"Як одній з найбільших європейських криптобірж, нам важливо залишатися в центрі подій, щоб продовжувати впроваджувати інновації та пропонувати нашим клієнтам найкращі рішення на ринку", - зазначив він.

WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 520+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют. Компанія співпрацює з Національним університетом «Києво-Могилянська академія», МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT. Мета WhiteBIT — масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.

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