WhiteBIT станет партнером самого масштабного мероприятия в финансовой сфере Money20/20 Europe

Одна из крупнейших в Европе криптовалютных бирж WhiteBIT продолжает участвовать в мероприятиях мирового масштаба в отраслях блокчейн и финансовых технологий. Как партнер Money20/20, WhiteBIT представит свои продукты на стенде и проведет нетворкинг среди тысяч участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

WhiteBIT сообщает о своем участии в Money20/20 Europe, одном из самых крупных и престижных событий в области финансовых технологий и платежей, которое состоится с 4 по 6 июня в Амстердаме. На этом мероприятии, объединяющем более 8500 участников и 2300 компаний со всего мира, криптобиржа представит свои инновационные решения и продукты.

Money20/20 Europe – это одна из главных площадок в Европе для обмена идеями и новейшими разработками в сфере финансовых технологий. Мероприятие собирает под одной крышей представителей финансовых институтов, технологических компаний, стартапов, регуляторных органов и инвесторов.

В программе конференции предусмотрены выступления ведущих экспертов, панельные дискуссии, демонстрации новейших решений и многочисленные возможности для нетворкинга. В частности, среди более 350 спикеров - представители крупнейших компаний мира: Visa, Mastercard, Lloyds Banking Group, JPMorgan, Amazon, Google, Microsoft, из Украины - представитель ПриватБанка.

Среди тем: имплементация решений искусственного интеллекта в отрасли, новейшие вопросы кибербезопасности, блокчейн как новая реальность финтех индустрии, персонализация в банковской сфере и многое другое.

WhiteBIT продолжает уверенно расширять свое присутствие на интернациональных рынках. На Money20/20 Europe компания представит свою брендовую зону, где потенциальные бизнес-партнеры смогут встретиться с представителями компании и узнать больше о новом продукте для институциональных клиентов Crypto-as-a-Service. Она позволяет финансовым учреждениям легко интегрировать криптовалютные решения в свой бизнес, что открывает новые возможности для развития и привлечения клиентов.

Владимир Носов, основатель и CEO WhiteBIT, отметил, что это уже третий ивент мирового масштаба в этом году, в котором мы участвуем после Paris Blockchain Week Summit и Token2049 Dubai.

"Как одной из крупнейших европейских криптобирж нам важно оставаться в центре событий, чтобы продолжать внедрять инновации и предлагать нашим клиентам лучшие решения на рынке", - отметил он.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 520 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.