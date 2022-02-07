WhiteBIT создала хаб на FACEIT: какие эксклюзивные миссии доступны пользователям

Улучшение существующих возможностей и предоставление новых в контексте сочетания крипто- и киберпространств даст возможность пользователям обеих платформ получить надежное место для игр и трейдинга, отмечают представители компаний.

Пользователи FACEIT смогут участвовать в новых миссиях CS:GO и турнирах WhiteBIT через новый WhiteBIT HUB, где также будут проходить розыгрыши призов. Хаб уже запущен.

В FACEIT отметили, что аудитория платформы лояльна к новациям и новейших технологий, а компания заинтересована в расширении возможностей игроков.

"Криптопространство тесно связано с сообществом FACEIT, полным представителей цифрового поколения, которые разбираются в играх, готовы осваивать новые технологии и продвигать инновации. Стремление WhiteBIT развивать рынок криптовалюты, а также ставить безопасность своих пользователей на первое место очень схоже с нашими основными ценностями в FACEIT. Мы невероятно рады объявить об этом партнерстве для наших пользователей из СНГ, поскольку мы продолжаем расти и развивать возможности для них", — комментирует Микеле Аттисани, соучредитель и CBO FACEIT.

Сейчас аудитория FACEIT насчитывает около 25 миллионами пользователей. Платформа получила широкое признание среди профессиональных и непрофессиональных игроков в компьютерные игры благодаря автоматизированному управлению турнирами и киберспортивным технологиям. Здесь доступны самые известные игры, такие как PUBG, LOL, DOTA, HEARTHSTONE и другие.

Среди разработчиков игр платформа также получила признание, не в последнюю очередь благодаря легкой интеграции удобных для пользователя соревнований и турниров в игры. Таким образом, девелоперы имеют возможность делать свои соревновательные онлайн-игры доступными для геймеров с любым уровнем навыков.

Кроме того, FACEIT выделяется анти-чит системой, которая характеризует платформу как одну из самых безопасных в мире. Этот критерий стал одной из причин заключения партнерского соглашения с WhiteBIT, которое выделяет безопасность как одну из ключевых ценностей.

"Партнерство с FACEIT, крупнейшей и наиболее технологически продвинутой в мире платформой для киберспортивных турниров, было для нас логичным выбором. Это партнерство предоставит пользователям FACEIT и WhiteBIT уникальные возможности на обеих платформах. WhiteBIT выгодно выделяется на фоне других игроков рынка. Мы за честность, прозрачность и безопасность. Достижение FACEIT в области безопасности — это то, что мы очень ценим. Мы рассматриваем платформу FACEIT как достойного партнера, который заслужил хорошую репутацию за годы успешной работы. Миссия WhiteBIT — популяризация криптовалют, а 25 миллионов пользователей FACEIT — это близкая нам по духу и ценностям аудитория", — добавляет Владимир Носов, CEO WhiteBIT.