WhiteBIT створила хаб на FACEIT: які ексклюзивні місії доступні користувачам

Покращення існуючих можливостей та надання нових у контексті поєднання крипто- і кіберпросторів дасть можливість користувачам обох платформ отримати надійне місце для ігор і трейдингу, наголошують представники компаній.

Користувачі FACEIT зможуть брати участь у нових місіях CS:GO та турнірах WhiteBIT через новий WhiteBIT HUB, де також проходитимуть розіграші призів. Хаб вже запущений.

У FACEIT наголосили, що аудиторія платформи лояльна до новацій та новітніх технологій, а компанія зацікавлена у розширенні можливостей гравців.

"Криптопростір тісно пов'язаний зі спільнотою FACEIT, повною представників цифрового покоління, які розбираються в іграх, готові освоювати нові технології та просувати інновації. Прагнення WhiteBIT розвивати ринок криптовалюти, а також ставити безпеку своїх користувачів на перше місце дуже схоже з нашими основними цінностями в FACEIT. Ми неймовірно раді оголосити про це партнерство для наших користувачів із СНД, оскільки ми продовжуємо зростати та розвивати можливості для них", — коментує Мікеле Аттісані, співзасновник та CBO FACEIT.

Наразі аудиторія FACEIT налічує близько 25 мільйонами користувачів. Платформа отримала широке визнання серед професійних та непрофесійних гравців у комп'ютерні ігри завдяки автоматизованому управлінню турнірами та кіберспортивним технологіям. Тут доступні найвідоміші ігри, такі як PUBG, LOL, DOTA, HEARTHSTONE та інші.

Серед розробників ігор платформа також отримала визнання, не в останню чергу завдяки легкій інтеграції зручних для користувача змагань та турнірів у ігри. Таким чином, девелопери мають змогу робити свої змагальні онайн-ігри доступними для геймерів з будь-яким рівнем навичок.

Крім того, FACEIT виділяється анти-чіт системою, яка характеризує платформу як одну з найбезпечніших у світі. Цей критерій став однією з причин укладання партнерської угоди з WhiteBIT, яка виділяє безпеку як одну з ключових цінностей.

"Партнерство з FACEIT, найбільшою та найбільш технологічно просунутою у світі платформою для кіберспортивних турнірів, було для нас логічним вибором. Це партнерство надасть користувачам FACEIT та WhiteBIT унікальні можливості на обох платформах. WhiteBIT вигідно вирізняється на тлі інших гравців ринку. Ми за чесність, прозорість та безпеку. Досягнення FACEIT у сфері безпеки — це те, що ми дуже цінуємо. Ми розглядаємо платформу FACEIT як гідного партнера, який заслужив гарну репутацію за роки успішної роботи. Місія WhiteBIT — популяризація криптовалют, а 25 мільйонів користувачів FACEIT — це близька нам за духом та цінностями аудиторія", — додає Володимир Носов, CEO WhiteBIT.