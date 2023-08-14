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WhiteBIT надав ранній доступ до квитків на матч Україна - Англія

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Понеділок 14 серпня 2023 18:17
WhiteBIT надав ранній доступ до квитків на матч Україна - Англія Фото: WhiteBIT надав ранній доступ до квитків на матч Україна - Англія (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Вболівальники української збірної з футболу можуть отримати доступ до ексклюзивних квитків на домашній матч Україна - Англія, який відбудеться 9 вересня у Вроцлаві (Польща). Партнер національної збірної України криптобіржа WhiteBIT надав доступ до квитків за криптовалюту на два дні раніше офіційного старту продажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Квитки на матч Україна – Англія за посиланням.

У межах футбольного сезону 2023 року українська національна збірна проводить домашні матчі все ще не України.

Вересень порадує вболівальників двома яскравими подіями: домашнім матчем Україна - Англія у Вроцлаві та виїзним матчем Італія - Україна в Мілані. Квитки на домашній матч Україна - Англія можна придбати першочергово за криптовалюту.

Вперше WhiteBIT реалізували опцію купівлі квитків за криптовалюту в травні цього року для домашнього матчу Україна - Мальта. Скористатися такою можливістю можна завдяки Whitepay, спеціальному технічному рішенню від WhiteBIT для підключення цифрових платежів.

Окрім цього, Whitepay надає послуги для бізнесу та благодійності: криптоеквайринг, POS-термінали та платіжні сторінки.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж, родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів і 10+ національних валют.

Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд. Компанія є офіційним партнером збірної України з футболу, ФК "Барселона", партнером Lifecell, FACEIT та Національного університету "Києво-Могилянська академія". Мета WhiteBIT - масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.

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