WhiteBIT і Visa запускають першу в історії дебетову картку для криптовалютних платежів із кешбеком

WhiteBIT, одна з найбільших європейських криптовалютних бірж, співпрацює з платіжною системою Visa та постачальником PSP, щоб представити першу дебетову картку, яка дозволяє здійснювати криптовалютні транзакції з перевагами кешбеку для всіх користувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Дебетова картка Visa під назвою WhiteBIT Nova трансформує повсякденні витрати, надаючи користувачам можливість безперешкодно витрачати свої цифрові активи, користуючись низкою переваг. Розроблена для всіх повсякденних потреб, карта WhiteBIT Nova полегшує користувачам інтеграцію криптовалют у своє повсякденне життя.
"Картка WhiteBIT Nova - це важливий крок у перетворенні криптовалюти на зручний інструмент для повсякденних транзакцій, особливо на європейському ринку, який є ключовим для нашого розвитку. Ми прагнемо сприяти масовому впровадженню блокчейн-технологій, долаючи бар’єр між цифровими та традиційними активами. Ця картка не лише розширює доступність, а й створює більш інклюзивне та вигідне фінансове майбутнє для кожного користувача", - зазначив Володимир Носов, СЕО WhiteBIT.
Wallester AS, провідна платформа з емісії карт в Європі, випускає та пропонує картку як Платіжна установа, авторизована Finantsinspektsioon (Естонською службою фінансового нагляду та врегулювання), та офіційний основний член Visa.
Основні переваги карти WhiteBIT Nova:
Також картка WhiteBIT Nova повністю інтегрована з Apple Pay, що дозволяє безпечно та зручно здійснювати безконтактні платежі за допомогою криптовалюти.
Дебетова картка доступна для жителів ЄС і може бути легко налаштована через платформу WhiteBIT. Після перевірки користувачі можуть одразу почати використовувати свою цифрову картку для покупок. Денний ліміт витрат картки WhiteBIT Nova становить 10 тисяч євро, місячний ліміт - 25 тисяч євро.
Щоб отримати додаткову інформацію та подати заявку на отримання дебетової картки WhiteBIT Nova, переходьте на вебсайт. Щоб керувати карткою, завантажте застосунок WhiteBIT для своїх пристроїв Apple або Android.
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