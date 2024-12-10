WhiteBIT и Visa запускают первую в истории дебетовую карту для криптовалютных платежей с кэшбеком

Дебетовая карта Visa под названием WhiteBIT Nova трансформирует повседневные расходы, предоставляя пользователям возможность беспрепятственно тратить свои цифровые активы, пользуясь рядом преимуществ. Разработанная для всех повседневных потребностей карта WhiteBIT Nova облегчает пользователям интеграцию криптовалют в свою повседневную жизнь.

"Карта WhiteBIT Nova - это важный шаг в превращении криптовалюты в удобный инструмент для повседневных транзакций, особенно на европейском рынке, который является ключевым для нашего развития. Мы стремимся способствовать массовому внедрению блокчейн-технологий, преодолевая барьер между цифровыми и традиционными активами. карта не только расширяет доступность, но и создает более инклюзивное и выгодное финансовое будущее для каждого пользователя", – отметил Владимир Носов, СЕО WhiteBIT.

Wallester AS, ведущая платформа по эмиссии карт в Европе, выпускает и предлагает карту как Платежное учреждение, авторизованное Finantsinspektsioon (Эстонской службой финансового надзора и урегулирования), и официальный основной член Visa.

Основные преимущества карты WhiteBIT Nova:

0% комиссии за сервис: Нет никаких комиссий за открытие или закрытие карты, а также никаких сборов за использование. Кроме того, для активации не требуется первоначальный депозит, позволяющий пользователям сразу начать использовать карту без предварительных обязательств.

Физические и цифровые карты: Пользователи могут выбрать между цифровой и пластиковой версией карты. Физическая карта предоставляет дополнительные лимиты расходов и возможность выводить денежные средства в банкоматах. Пластиковую карту можно заказать сразу в приложении, с доставкой до 10 рабочих дней и стоимостью до 10 евро.

Поддержка нескольких криптовалют: Дебетовая карта WhiteBIT Nova поддерживает широкий спектр цифровых активов, таких как USDC, BTC, ETH, XRP, SOL, NEAR, ADA, AVAX, WBT и DOGE, что позволяет пользователям гибко использовать свои криптовалюты.

Кешбек до 10% для всех: Это первая карта, которая предлагает кэшбек в BTC или WBT (WhiteBIT Coin) в качестве стандартной функции для всех держателей карт. Кешбек предоставляется в следующих категориях: продукты (1%), еда/рестораны (3%), лекарства (3%), такси (3%), товары для домашних животных (5%) и подписки (10%). Пользователи могут выбрать до трех категорий и корректировать их каждый день, чтобы максимизировать свои вознаграждения.

Бонусы по приглашению друзей: Пользователи могут получить 1 USDC за каждого друга, который зарегистрируется и активирует карту по ссылке, с максимальным бонусом 50 USDC.

Также карта WhiteBIT Nova полностью интегрирована с Apple Pay, что позволяет безопасно и удобно осуществлять бесконтактные платежи с помощью криптовалюты.

Дебетовая карта доступна жителям ЕС и может быть легко настроена через платформу WhiteBIT. После проверки пользователи могут сразу начать использовать свою цифровую карту для покупок. Дневной лимит расходов карты WhiteBIT Nova составляет 10 тысяч евро, месячный лимит – 25 тысяч евро.

Чтобы получить дополнительную информацию и подать заявку на получение дебетовой карты WhiteBIT Nova, перейдите на веб-сайт. Чтобы управлять картой, загрузите приложение WhiteBIT для устройств Apple или Android.