WhiteBIT 5 років: одна з найбільших криптобірж Європи з українським корінням відзначає п’ятиріччя

19 листопада 2023 року криптобіржа WhiteBIT святкує п’ятий день народження успішної роботи в індустрії та показує приклад того, як зі стартапу стати однією з найбільших криптобірж Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
З 35 до понад 425 мільйонів у всьому світі — так збільшилася кількість верифікованих користувачів криптовалюти у період з 2018 по 2023 рік.
В компанії зазначають, що одна з головних причин такого росту — початок масового впровадження криптовалют у поєднанні зі стрімким розвитком спеціалізованих платформ, які надають якісні сервіси зі взаємодії з цифровими активами. Криптобіржа WhiteBIT — одна з таких.
Аби відсвяткувати п’яту річницю разом зі своїм ком’юніті, WhiteBIT проводить святкові акції для чинних та нових користувачів. Ознайомитися з інформацією про акції можна на офіційній платформі компанії.
За 5 років WhiteBIT вдалося реалізувати низку продуктів та проєктів, які не лише задовольняють потреби сучасного користувача, а й підлаштовуються під умови часу.
Так, у 2019 зʼявилися перші торгові пари з гривнею, а зараз на біржі представлено 10 національних валют та понад 350 торгових пар. Окрім цього фіатний шлюз біржі дає змогу обирати серед безлічі методів поповнення та зняття національних валют, до яких входить SEPA, Checkout, Payunicard та інші.
Також за 5 років торговий інструментарій WhiteBIT значно розширився та зараз охоплює низку продуктів, а саме:
Зручність та адаптативність інтерфейсу та принципу роботи інструментів сприяли тому, що наразі WhiteBIT входить у п’ятірку криптобірж-лідерів за трафіком користувачів (понад 13 мільйонів станом на листопад 2023 року).
Біржа успішно реалізувала низку екосистемних проєктів, що розширюють спектр можливостей взаємодії з криптовалютою:
Екосистема WhiteBIT:
Не можна не згадати 2022 рік, коли на початку повномасштабного вторгнення в Україну WhiteBIT не лише вистояли кризу як бізнес завдяки своїм власним резервам та прозорій діяльності, а й надали спеціальні інструменти та можливості для допомоги українцям.
"Вже пʼять років ми на ділі доводимо, що передові технології мають бути частиною буденного життя не лише технологічної еліти, а кожної людини. Так, ми керуємося правилом — на впровадження того чи іншого проєкту дивитися в першу чергу очима майбутніх користувачів, аби досягти якомога кращої реалізації. Щодо планів на майбутнє усе досить просто — покращувати чинні продукти, модифікувати їх згідно із запитами користувачів та за тим же принципом створювати нові, революційні проекти та сервіси. Наступні пів десятиліття супроводжуватимуться безліччю новин від нас", — коментує засновник та СЕО WhiteBIT, Володимир Носов.
Нагадаємо, WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют.
Разом з Міністерством цифрової трансформації компанія створила "Освітній проект з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта.
Також компанія співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія", МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.
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